Χαμάς: «Ενθαρρυντικές» οι δηλώσεις Τραμπ- Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις

Η Χαμάς είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί ανταλλαγή κρατουμένων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ταχίρ αλ Νούνου

Χαμάς: «Ενθαρρυντικές» οι δηλώσεις Τραμπ- Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις

Φωτ. Αρχείου - Ένοπλοι φρουρούν την κηδεία του Μαρουάν Ισσά, αναπληρωτή στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Φεβρουαρίου 2025.

REUTERS/Ramadan Abed
Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα είναι «ενθαρρυντικές», ανακοίνωσε η Χαμάς, δηλώνοντας έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

«Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την άμεση παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενθαρρυντικές και η Χαμάς είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί ανταλλαγή κρατουμένων, τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της αποχώρησης του ισραηλινού (στρατού) από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ταχίρ αλ Νούνου.

