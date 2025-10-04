ΟΗΕ: «Χαιρετίζει» την ανακοίνωση της Χαμάς - «Όλα τα μέρη να αδράξουν την ευκαιρία» του σχεδίου Τραμ
«Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει και είναι ενθαρρυμένος από την ανακοίνωση της Χαμάς» δήλωσε ο εκπρόσωπός του,Γκουτέρες, Στεφάν Ντούζαριτς.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «ενθαρρυμένος» από την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
«Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει και είναι ενθαρρυμένος από την ανακοίνωση της Χαμάς που δηλώνει την ετοιμότητά της να απελευθερώσει τους ομήρους και να συμμετάσχει σε συζητήσεις με βάση την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Καλεί όλα τα μέρη να αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να τερματίσουν αυτή την τραγική σύγκρουση στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντούζαριτς.
