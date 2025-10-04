Times of Israel: «Αιφνιδιασμένος» ο Νετανιάχου από τη στάση Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αιφνιδιάστηκε από τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι πιστεύει πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Channel 12.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Νετανιάχου είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του στο Truth Social. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η απάντηση της Χαμάς ισοδυναμεί με απόρριψη της αμερικανικής πρότασης.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ για την επίσημη απάντηση, ώστε να μη δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Χαμάς ανταποκρίθηκε θετικά. Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, ανώτεροι μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η τοποθέτηση της Χαμάς θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια πιθανή συμφωνία.

