Times of Israel: «Αιφνιδιασμένος» ο Νετανιάχου από τη στάση Τραμπ

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Νετανιάχου είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Newsbomb

Times of Israel: «Αιφνιδιασμένος» ο Νετανιάχου από τη στάση Τραμπ
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αιφνιδιάστηκε από τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι πιστεύει πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Channel 12.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Νετανιάχου είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιοποιήσει τη δήλωσή του στο Truth Social. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η απάντηση της Χαμάς ισοδυναμεί με απόρριψη της αμερικανικής πρότασης.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ για την επίσημη απάντηση, ώστε να μη δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Χαμάς ανταποκρίθηκε θετικά. Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, ανώτεροι μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η τοποθέτηση της Χαμάς θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια πιθανή συμφωνία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:20ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Χαιρετίζει» την ανακοίνωση της Χαμάς - «Όλα τα μέρη να αδράξουν την ευκαιρία» του σχεδίου Τραμ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: «Αιφνιδιασμένος» ο Νετανιάχου από τη στάση Τραμπ - Θεωρούσε «απόρριψη» του σχεδίου την απάντηση της Χαμάς

00:54ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ – Εύκολα η Μονακό

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ και Αίγυπτος εκκινούν διαπραγματεύσεις για την «ολοκλήρωση» της sυμφωνίας για τη Γάζα

00:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Xουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Κλειδί η άμυνα, δεν ήταν αρκετό αυτό που κάναμε»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρισμοί μετά την αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς - «Ελπίδα» από τους γονείς των ομήρων

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη - Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς

00:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Με αυτό το μπάσκετ δύσκολα θα μπούμε στα playoffs»

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τράμπ ετοιμάζεται να απαντήσει στην αποδοχή του σχεδίου του από τη Χαμάς

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Μόναχο: Δεύτερη νύχτα προβλημάτων στο αεροδρόμιο - Κλειστοί και οι δύο διάδρομοι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στον Αχινό αποκάλυψαν τα δημοτικά έργα

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Sean «Diddy» Combs: Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 96-103: Πλήρωσε άμυνα, ριμπάουντ και τον κακό του εαυτό

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Νόμισμα με προφίλ Τραμπ σκέφτεται να κόψει η αμερικανική κυβέρνηση - Εικόνες

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103 - Διπλό των Καταλανών στο Telekom Center Athens

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Πολιτικός κρατούμενος δέχτηκε να εξοριστεί - «Η βαρβαρότητα της δικτατορίας απέναντί μου ξεπέρασε όλα τα όρια»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

23:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ πάγωσε χρηματοδότηση ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για το Σικάγο

23:08LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα φτιάχνει κεφτεδάκια με τζατζίκι

23:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το FANTASY FESTIVAL 2k25 ανοίγει τις πύλες του στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: «Αιφνιδιασμένος» ο Νετανιάχου από τη στάση Τραμπ - Θεωρούσε «απόρριψη» του σχεδίου την απάντηση της Χαμάς

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

21:24LIFESTYLE

Τέλος το «Power Talk» από τον ΣΚΑΪ – Η απόφαση της Τατιάνας Στεφανίδου και του καναλιού

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

21:02ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: 41χρονος αποκαλύπτει το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησε και «μαρτύρησε» τη νόσο

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρισμοί μετά την αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς - «Ελπίδα» από τους γονείς των ομήρων

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

20:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 23χρονος influencer έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από βουνό στο Εθνικό Πάρκο Γιόσεμιτι

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Sean «Diddy» Combs: Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ