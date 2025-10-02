Βερολίνο: Συνελήφθησαν τρία μέλη της Χαμάς – Σχεδίαζαν επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων με την κατηγορία της συμμετοχής στη Χαμάς, που χαρακτηρίζεται ως «τρομοκρατική οργάνωση».

Οι συλληφθέντες φέρονται ότι εκτελώντας εντολές της παλαιστινιακής οργάνωσης, είχαν προμηθευτεί όπλα και σχεδίαζαν από το καλοκαίρι δολοφονικές επιθέσεις σε ιδρύματα εβραϊκών και ισραηλινών συμφερόντων στην Γερμανία, σύμφωνα με το Spiegel.

Πρόκειται για έναν Γερμανό με καταγωγή από τον Λίβανο (36 ετών), έναν άνδρα 43 ετών άγνωστης εθνικότητας με καταγωγή επίσης από τον Λίβανο και έναν Γερμανό συριακής καταγωγής (44 ετών).

Στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας παρακολουθούσαν εδώ και καιρό την δράση των τριών ανδρών στο Βερολίνο και επενέβησαν μετά την παραλαβή όπλων που έγινε την Τρίτη (30/09).