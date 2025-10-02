Τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ: Αιχμές Νετανιάχου κατά Στάρμερ

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά συναγωγής στο Μάντσεστερ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), άφησε αιχμές κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι η στάση του στο παλαιστινιακό ζήτημα τροφοδοτεί την τρομοκρατία

As I warned at the UN: weakness in the face of terrorism only brings more terrorism. Only strength and unity can defeat it. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2025

«Όπως προειδοποίησα στον ΟΗΕ: η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία μόνο περισσότερη τρομοκρατία φέρνει. Μόνο η δύναμη και η ενότητα μπορούν να τη νικήσουν», έγραψε. Ο Νετανιάχου σημείωσε επίσης ότι «το Ισραήλ πενθεί μαζί με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Israel grieves with the Jewish community in the UK after the barbaric terror attack in Manchester. Our hearts are with the families of the murdered, and we pray for the swift recovery of the wounded. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 2, 2025

Σύνδεση με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την προηγούμενη εβδομάδα, ο Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει τους ηγέτες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος, ανάμεσά τους και τον Στάρμερ, ότι η πολιτική κατευνασμού «δεν μπορεί να αναχαιτίσει την τζιχάντ».

«Δεν θα ξεφύγετε από την ισλαμιστική καταιγίδα θυσιάζοντας το Ισραήλ. Για να την ξεπεράσετε πρέπει να σταθείτε στο πλευρό του Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν το κάνετε», είχε δηλώσει.

