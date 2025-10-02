Τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ: Αιχμές Νετανιάχου κατά Στάρμερ
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός συνδέει τη στάση του Βρετανού ηγέτη στο παλαιστινιακό με την τρομοκρατική επίθεση
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την τρομοκρατική επίθεση κατά συναγωγής στο Μάντσεστερ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), άφησε αιχμές κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι η στάση του στο παλαιστινιακό ζήτημα τροφοδοτεί την τρομοκρατία
«Όπως προειδοποίησα στον ΟΗΕ: η αδυναμία απέναντι στην τρομοκρατία μόνο περισσότερη τρομοκρατία φέρνει. Μόνο η δύναμη και η ενότητα μπορούν να τη νικήσουν», έγραψε. Ο Νετανιάχου σημείωσε επίσης ότι «το Ισραήλ πενθεί μαζί με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ».
Σύνδεση με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την προηγούμενη εβδομάδα, ο Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει τους ηγέτες που αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος, ανάμεσά τους και τον Στάρμερ, ότι η πολιτική κατευνασμού «δεν μπορεί να αναχαιτίσει την τζιχάντ».
«Δεν θα ξεφύγετε από την ισλαμιστική καταιγίδα θυσιάζοντας το Ισραήλ. Για να την ξεπεράσετε πρέπει να σταθείτε στο πλευρό του Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν το κάνετε», είχε δηλώσει.