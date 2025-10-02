Μάντσεστερ: «Γύρνα πίσω... έχει βόμβα, φύγε» - Φόβοι ότι ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά ο δράστης

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και o ύποπτος, μετά από επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ, κατά το Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημερομηνία στο εβραϊκό ημερολόγιο, ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά το περιστατικό στη Συναγωγή, ενώ το τρίτο άτομο, ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης, πυροβολήθηκε από αξιωματικούς της GMP και πιθανότατα είναι νεκρός.

«Προς το παρόν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί λόγω ζητημάτων ασφαλείας γύρω από ύποπτα αντικείμενα στο πρόσωπό του, ανέφερε η αστυνομία. Η μονάδα εξουδετέρωσης βομβών έχει κληθεί και βρίσκεται τώρα στο σημείο, καθώς έφερε πάνω του ύποπτη ζώνη αυτοκτονίας.

Η GMP ανέφερε ότι «κήρυξε τον Πλάτωνα» – την εθνική κωδική λέξη που χρησιμοποιείται από την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ανταποκρίνονται σε μια «τρομοκρατική επίθεση».

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να στρέφουν όπλα σε κάποιον που βρίσκεται στο έδαφος καθώς κάποιος ουρλιάζει στους θεατές: «Όλοι γυρίστε πίσω, έχει βόμβα, φύγετε».

Το άτομο στο έδαφος φαίνεται να αρχίζει να σηκώνεται πριν ακουστεί ο ήχος ενός πυροβολισμού και πέσει στο έδαφος. Ένα άλλο άτομο φαίνεται επίσης να κείτεται ακίνητο στο έδαφος έξω από τις πύλες της συναγωγής με αίμα γύρω από το κεφάλι του.

Επιστρέφει στο Λονδίνο ο Βρετανός πρωθυπουργός

Ο Κιρ Στάρμερ επιστρέφει εσπευσμένα από τη σύνοδο κορυφής στη Δανία για να προεδρεύσει σε μια έκτακτη συνεδρίαση, προαναγγέλλοντας επιπλέον αστυνομικά «μέσα» σε συναγωγές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

«Βαθιά σοκαρισμένοι και λυπημένοι» δηλώνουν ο Βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα για την επίθεση στο Μάντσεστερ, «ειδικά σε μια τόσο σημαντική μέρα για την εβραϊκή κοινότητα», αναφέρει σε δήλωσή του.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτό το φρικτό περιστατικό και εκτιμούμε πολύ τις γρήγορες ενέργειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» καταλήγει το βασιλικό ζεύγος.