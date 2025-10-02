Μάντσεστερ: Τρομοκρατική ενέργεια ανακοίνωσε η αστυνομία - Τρεις νεκροί σε συναγωγή - Βίντεο
Ο δράστης εξολοθρεύτηκε από τους αστυνομικούς - Επιτέθηκε ενώ στο κτίριο τελούνταν λειτουργία
Ως τρομοκρατική ενέργεια ορίστηκε η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (02/10) σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο δράστης.
Ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεση στη συναγωγή του Heaton Park ενώ εντός της βρίσκοταν σε εξέλιξη προσευχή.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της συναγωγής, η «Shacharis», που είναι μία από τις τρεις καθημερινές εβραϊκές προσευχές, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 9 π.μ. ως μέρος των εορτασμών για το Γιομ Κιπούρ, με την επόμενη λειτουργία να μην αναφέρεται μέχρι τις 12.15 μ.μ.
Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει πως γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη, «αλλά για λόγους ασφαλείας στον τόπο του συμβάντος δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε σε αυτό το στάδιο».
Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται ο φερόμενος ως δράστης να κρατά ένα μαχαίρι έξω από τη συναγωγή.
Οι αρχές του Μάντεστερ ανακοίνωσαν ότι έχουν γίνει ακόμα δύο συλλήψεις σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή.
Η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν για πρώτη φορά στη συναγωγή στις 9.31 π.μ. και επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι οι άνθρωποι κρατήθηκαν μέσα στη συναγωγή, ενώ η περιοχή ασφαλίστηκε.
Ο Laurence Taylor, επικεφαλής της εθνικής αστυνομικής υπηρεσίας καταπολέμησης της τρομοκρατίας, επιβεβαίωσε ότι το συμβάν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, σε δήλωση έξω από τη New Scotland Yard στο Λονδίνο.
«Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, η αστυνομική υπηρεσία καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχει κηρύξει το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ειδικές ομάδες τους «διεξάγουν την έρευνα για το τι συνέβη».
«Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο της έρευνας θα εξεταστεί», πρόσθεσε.
«Συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πλήρη εικόνα των πληροφοριών τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».
Λέει ότι θα ήθελε να ζητήσει από το κοινό να «παραμείνει σε εγρήγορση» και να αναφέρει στην αστυνομία οτιδήποτε «δεν φαίνεται σωστό».
Δύο θύματα σκοτώθηκαν στην επίθεση. Στη συνέχεια, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης σκοτώθηκε από πυροβολισμούς.
Επέστρεψε στη Βρετανία ο Στάρμερ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επέστρεψε στη Downing Street μετά την πτήση του προς το Λονδίνο σήμερα το πρωί από τη Δανία.
Ο Κιρ Στάρμερ επέστρεψε εσπευσμένα από τη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη της Δανίας, προκειμένου να προεδρεύσει σε συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης.
Ο πρωθυπουργός εθεάθη να περπατά στην είσοδο της πρωθυπουργικής κατοικίας, ακολουθούμενος λίγο μετά από τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ.