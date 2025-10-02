Μάντσεστερ: Τρομοκρατική ενέργεια ανακοίνωσε η αστυνομία - Τρεις νεκροί σε συναγωγή - Βίντεο

Ως τρομοκρατική ενέργεια ορίστηκε η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (02/10) σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο δράστης.

Ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεση στη συναγωγή του Heaton Park ενώ εντός της βρίσκοταν σε εξέλιξη προσευχή.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της συναγωγής, η «Shacharis», που είναι μία από τις τρεις καθημερινές εβραϊκές προσευχές, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 9 π.μ. ως μέρος των εορτασμών για το Γιομ Κιπούρ, με την επόμενη λειτουργία να μην αναφέρεται μέχρι τις 12.15 μ.μ.

The suspected Islamic (pic of terrorist below) terror attack on peaceful Jew’s at their place of worship in Manchester is the consequence of Keir Starmer's regime allowing hate marches to take to our streets following the October 7th massacre.



I hope everyone survives this… pic.twitter.com/CyArvuICJA — TelfordSurvivor(Correne) (@Telford_Escaper) October 2, 2025

Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει πως γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη, «αλλά για λόγους ασφαλείας στον τόπο του συμβάντος δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε σε αυτό το στάδιο».

Σε φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται ο φερόμενος ως δράστης να κρατά ένα μαχαίρι έξω από τη συναγωγή.

Image shows suspected attacker outside the synagogue in Manchester pic.twitter.com/6mXmNQ3SdC — London & UK Street News (@CrimeLdn) October 2, 2025

Οι αρχές του Μάντεστερ ανακοίνωσαν ότι έχουν γίνει ακόμα δύο συλλήψεις σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή.

On Yom Kippur— the holiest day for Jews— a synagogue in Manchester became a crime scene.



Two murdered, more injured.



This is what happens when hate is normalised, when Jew-haters are allowed to roam free.



It has to stop. pic.twitter.com/oFXJrHa9Iq — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 2, 2025

Η αστυνομία του Μάντσεστερ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν για πρώτη φορά στη συναγωγή στις 9.31 π.μ. και επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι οι άνθρωποι κρατήθηκαν μέσα στη συναγωγή, ενώ η περιοχή ασφαλίστηκε.

Ο Laurence Taylor, επικεφαλής της εθνικής αστυνομικής υπηρεσίας καταπολέμησης της τρομοκρατίας, επιβεβαίωσε ότι το συμβάν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, σε δήλωση έξω από τη New Scotland Yard στο Λονδίνο.

Πολίτης και διασώστης βοηθούν μια ηλικιωμένη γυναίκα στο σημείο της τρομοκρατικής επίθεσης στη συναγωγή του Heaton Park, στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. PA/Peter Byrne μέσω AP

«Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, η αστυνομική υπηρεσία καταπολέμησης της τρομοκρατίας έχει κηρύξει το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ειδικές ομάδες τους «διεξάγουν την έρευνα για το τι συνέβη».

«Θα διασφαλίσουμε ότι κάθε πληροφορία και κάθε στοιχείο της έρευνας θα εξεταστεί», πρόσθεσε.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε πλήρη εικόνα των πληροφοριών τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Ένοπλος αστυνομικός στο σημείο της αιματηρής τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. PA/Peter Byrne μέσω AP

Λέει ότι θα ήθελε να ζητήσει από το κοινό να «παραμείνει σε εγρήγορση» και να αναφέρει στην αστυνομία οτιδήποτε «δεν φαίνεται σωστό».

Δύο θύματα σκοτώθηκαν στην επίθεση. Στη συνέχεια, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης σκοτώθηκε από πυροβολισμούς.

Επέστρεψε στη Βρετανία ο Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επέστρεψε στη Downing Street μετά την πτήση του προς το Λονδίνο σήμερα το πρωί από τη Δανία.

Ο Κιρ Στάρμερ επέστρεψε εσπευσμένα από τη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη της Δανίας, προκειμένου να προεδρεύσει σε συνεδρίαση της επιτροπής έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης.

Starmer arrives in Downing Street for COBRA meeting. pic.twitter.com/FSeLJUrP99 — Guido Fawkes (@GuidoFawkes) October 2, 2025

Ο πρωθυπουργός εθεάθη να περπατά στην είσοδο της πρωθυπουργικής κατοικίας, ακολουθούμενος λίγο μετά από τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ.