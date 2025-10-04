Κατάρ και Αίγυπτος εκκινούν διαπραγματεύσεις για την «ολοκλήρωση» της sυμφωνίας για τη Γάζα
Οι δύο χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες για διαμεσολάβηση επί τη βάση του σχεδίου Τραμπ
Το Κατάρ, ένας από τους βασικούς μεσολαβητές στην κρίση της Γάζας, χαιρέτισε την ανακοίνωση της Χαμάς ότι αποδέχεται την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι η Ντόχα συνεργάζεται με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις γύρω από το σχέδιο, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
Η στάση της Αιγύπτου
Η Αίγυπτος υποδέχθηκε θετικά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ, τονίζοντας ότι εκφράζει τη βούληση της οργάνωσης και άλλων παλαιστινιακών ομάδων να σταματήσει η αιματοχυσία και να προστατευθούν οι αθώοι άμαχοι.
