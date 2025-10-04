Κατάρ και Αίγυπτος εκκινούν διαπραγματεύσεις για την «ολοκλήρωση» της sυμφωνίας για τη Γάζα

Οι δύο χώρες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες για διαμεσολάβηση επί τη βάση του σχεδίου Τραμπ

Newsbomb

Κατάρ και Αίγυπτος εκκινούν διαπραγματεύσεις για την «ολοκλήρωση» της sυμφωνίας για τη Γάζα
EPA
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Κατάρ, ένας από τους βασικούς μεσολαβητές στην κρίση της Γάζας, χαιρέτισε την ανακοίνωση της Χαμάς ότι αποδέχεται την πρόταση του προέδρου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι η Ντόχα συνεργάζεται με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις γύρω από το σχέδιο, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η στάση της Αιγύπτου

Η Αίγυπτος υποδέχθηκε θετικά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ, τονίζοντας ότι εκφράζει τη βούληση της οργάνωσης και άλλων παλαιστινιακών ομάδων να σταματήσει η αιματοχυσία και να προστατευθούν οι αθώοι άμαχοι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:20ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Χαιρετίζει» την ανακοίνωση της Χαμάς - «Όλα τα μέρη να αδράξουν την ευκαιρία» του σχεδίου Τραμ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: «Αιφνιδιασμένος» ο Νετανιάχου από τη στάση Τραμπ - Θεωρούσε «απόρριψη» του σχεδίου την απάντηση της Χαμάς

00:54ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ – Εύκολα η Μονακό

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ και Αίγυπτος εκκινούν διαπραγματεύσεις για την «ολοκλήρωση» της sυμφωνίας για τη Γάζα

00:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Xουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Κλειδί η άμυνα, δεν ήταν αρκετό αυτό που κάναμε»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρισμοί μετά την αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς - «Ελπίδα» από τους γονείς των ομήρων

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη - Το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς

00:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Με αυτό το μπάσκετ δύσκολα θα μπούμε στα playoffs»

00:06ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τράμπ ετοιμάζεται να απαντήσει στην αποδοχή του σχεδίου του από τη Χαμάς

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Μόναχο: Δεύτερη νύχτα προβλημάτων στο αεροδρόμιο - Κλειστοί και οι δύο διάδρομοι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στον Αχινό αποκάλυψαν τα δημοτικά έργα

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Sean «Diddy» Combs: Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 96-103: Πλήρωσε άμυνα, ριμπάουντ και τον κακό του εαυτό

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Νόμισμα με προφίλ Τραμπ σκέφτεται να κόψει η αμερικανική κυβέρνηση - Εικόνες

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103 - Διπλό των Καταλανών στο Telekom Center Athens

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Πολιτικός κρατούμενος δέχτηκε να εξοριστεί - «Η βαρβαρότητα της δικτατορίας απέναντί μου ξεπέρασε όλα τα όρια»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

23:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ πάγωσε χρηματοδότηση ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για το Σικάγο

23:08LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα φτιάχνει κεφτεδάκια με τζατζίκι

23:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το FANTASY FESTIVAL 2k25 ανοίγει τις πύλες του στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Times of Israel: «Αιφνιδιασμένος» ο Νετανιάχου από τη στάση Τραμπ - Θεωρούσε «απόρριψη» του σχεδίου την απάντηση της Χαμάς

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

21:24LIFESTYLE

Τέλος το «Power Talk» από τον ΣΚΑΪ – Η απόφαση της Τατιάνας Στεφανίδου και του καναλιού

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

21:02ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: 41χρονος αποκαλύπτει το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησε και «μαρτύρησε» τη νόσο

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πανηγυρισμοί μετά την αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς - «Ελπίδα» από τους γονείς των ομήρων

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

20:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 23χρονος influencer έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από βουνό στο Εθνικό Πάρκο Γιόσεμιτι

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Sean «Diddy» Combs: Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

18:38LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τρυφερή στιγμή που πήρε στην αγκαλιά του ένα μωρό και το τάισε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ