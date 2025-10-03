Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση έπειτα από περισσότερους από εννέα μήνες διακοπής

Με πάνω από το 80% των υποδομών να έχουν υποστεί ζημιές λόγω του πολέμου, οι κάτοικοι βασίζονται πλέον για τον ανεφοδιασμό τους σε υδροφόρες ή στις βρύσες που τοποθέτησαν μη κυβερνητικές οργανώσεις σε καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται για να παραλάβουν νερό από φορτηγό στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025. 

AP/Abdel Kareem Hana
Η παλαιστινιακή Αρχή Υδάτων (PWA) ανακοίνωσε σήμερα ότι αποκαταστάθηκε, σε δοκιμαστική βάση, η υδροδότηση μέσω του Ισραήλ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από περισσότερους από εννέα μήνες διακοπής.

Ο αγωγός, που ανήκει στην ισραηλινή δημόσια εταιρεία Mekorot, εφοδιάζει πολλές πόλεις στο κέντρο του παλαιστινιακού θύλακα, όπου ζουν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με την PWA.

Λόγω των περιορισμών στην πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ότι επανήλθε το νερό στην περιοχή αυτή.

Το Ισραήλ διέκοψε τον ανεφοδιασμό σε νερό στις αρχές του πολέμου που ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν στη συνέχεια ότι επανασύνδεσαν ένα μέρος του δικτύου στο βόρειο τμήμα του θύλακα, αν και οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι η παροχή του νερού ήταν ακανόνιστη.

Η κρίση του νερού, που προϋπήρχε του πολέμου, επιδεινώθηκε τρομερά το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με ανθρωπιστικές πηγές και με τοπικούς αξιωματούχους. Καθώς πάνω από το 80% των υποδομών έχουν υποστεί ζημιές λόγω του πολέμου, οι κάτοικοι βασίζονται πλέον για τον ανεφοδιασμό τους σε υδροφόρες ή στις βρύσες που τοποθέτησαν μη κυβερνητικές οργανώσεις σε καταυλισμούς εκτοπισμένων.

Ευχαριστώντας για τη βοήθειά τους πολλούς παράγοντες, όπως τη Unicef, η PWA διευκρίνισε ότι συντόνισε τις ενέργειές της με τις ισραηλινές αρχές προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και να επιδιορθώσει ένα μέρος των αγωγών, τονίζοντας ότι η ζώνη αυτή είναι «επικίνδυνη, λόγω της ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας».

Ο Cogat, ο οργανισμός του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο, όμως δεν απάντησε. Στα μέσα Σεπτεμβρίου είχε ανακοινώσει ότι επιδιορθώνονται οι αγωγοί μεταφοράς του νερού.

«Η επιδιόρθωση του δικτύου των αγωγών, που έχει υποστεί τεράστιες ζημιές, είναι συσσίφειο έργο, επειδή επιδιορθώνεται αλλά δεν ξέρουμε πότε θα καταστραφεί και πάλι», σχολίασε μια πηγή του ΟΗΕ που ασχολείται με αυτά τα θέματα.

Η PWA, η οποία υπάγεται στην Παλαιστινιακή Αρχή, εξακολουθεί να λειτουργεί στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία το 2007. Εδώ και έναν χρόνο εργάζεται για την επαναφορά της υδροδότησης στον θύλακα.

