Times of Israel: Η Χαμάς θα συμφωνήσει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, αν γίνουν αλλαγές

Εντός της Χαμάς παρατηρείται διχασμός, αφού κάποιες φράξιες υποστηρίζουν την άνευ όρων αποδοχή για την εξασφάλιση εκεχειρίας, ενώ άλλες απορρίπτουν το σχέδιο

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Καπνός υψώνεται έπειτα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας
EPA
Έπειτα από το τελεσίγραφο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η Χαμάς καλείται να αποδεχτεί εντός τριών έως τεσσάρων ημερών την πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, διαφορετικά, «θα πληρώσει στην κόλαση».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Times of Israel, αναμένεται θετική απάντηση από τη Χαμάς μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά υπό όρους που θα περιλαμβάνουν αλλαγές σχετικά με τον αφοπλισμό και την αποχώρησή της από τη Γάζα, καθώς και διεθνείς εγγυήσεις για την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι τόνισε τη Δευτέρα ότι υπάρχουν σημαντικά κενά να καλυφθούν, ειδικά σε θέματα διακυβέρνησης της Γάζας και ρυθμίσεων ασφαλείας, ενώ κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ επέτρεψαν στον πρωθυπουργό Νετανιάχου να προτείνει αλλαγές στο αρχικό σχέδιο Τραμπ. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, παρότι το Κατάρ έχει ζητήσει παραχωρήσεις, διατηρώντας επικοινωνία με τις ΗΠΑ.

Γάζα: Απελευθέρωση όλων των ομήρων

Σύμφωνα με τους Times of Israel, Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έχουν πραγματοποιήσει παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε την πρόταση και οι αραβικές χώρες έχουν επαινέσει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

Η πηγή ανέφερε ότι οι τροπολογίες της Χαμάς θα στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, από τη Σαουδική Αραβία, υπενθύμισε πως η Χαμάς φέρει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση και τόνισε ότι πρέπει να αποδεχτεί την παράδοσή της.

Γάζα: Διχασμένη η Χαμάς

Από την άλλη πλευρά, ο de facto ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ δήλωσε στους μεσολαβητές ότι αντιτίθεται στο σχέδιο Τραμπ, καθώς το θεωρεί προσπάθεια εξάλειψης της οργάνωσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, εντός της Χαμάς παρατηρείται διχασμός, αφού κάποιες φράξιες υποστηρίζουν την άνευ όρων αποδοχή για την εξασφάλιση εκεχειρίας, ενώ άλλες απορρίπτουν το σχέδιο.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις επόμενες ώρες να κρίνονται καθοριστικές για την έκβαση της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που θα μπορούσε να θέσει τέλος σε έναν από τους πιο μακροχρόνιους και αιματηρούς συγκρούσεις της περιοχής.

