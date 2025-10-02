BBC: Απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα

Ο επικεφαλής του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με το σχέδιο είκοσι σημείων που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος την Δευτέρα (29/09) για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το BBC, το οποίο επικαλείται πληροφορίες διαμεσολαβητών οι οποίοι ήρθαν σε επαφή.

Ο Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ πιστεύει ότι το σχέδιο έχει ως στόχο την εξόντωση της Χαμάς, ανεξάρτητα από το αν η οργάνωση το αποδεχτεί ή όχι, και είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα, σύμφωνα με το BBC.

Το σχέδιο είκοσι σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου - το οποίο έχει ήδη γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ - ορίζει ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ο Νετανιάχου συμφώνησε την Δευτέρα (29/09) στο σχέδιο είκοσι σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. AP/Alex Brandon

Περιορισμένη η επιρροή των πολιτικών ηγετών

Πιστεύεται ότι ορισμένοι από τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ είναι διατεθειμένοι να το αποδεχθούν το σχέδιο, με ορισμένες προσαρμογές, αλλά έχουν διαπιστώσει ότι η επιρροή τους είναι περιορισμένη, καθώς δεν έχουν τον έλεγχο των ομήρων που κρατούνται από την οργάνωση.

Πιστεύεται ότι υπάρχουν 48 Ισραηλινοί όμηροι που παραμένουν κρατούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους μόνο είκοσι θεωρείται ότι είναι ζωντανοί.

Ένα άλλο εμπόδιο για ορισμένους στην Χαμάς είναι ότι το σχέδιο απαιτεί από αυτούς να παραδώσουν όλους τους ομήρους κατά τις πρώτες 72 ώρες της εκεχειρίας - παραχωρώντας έτσι το μοναδικό διαπραγματευτικό τους «χαρτί».

Ακόμη και με την εγγύηση του Τραμπ ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους, υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης εντός της οργάνωσης ότι οι IDF δεν θα ξαναρχίσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις μόλις παραλάβουν τους ομήρους - ιδίως μετά την ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα με αεροπορική επιδρομή τον περασμένο μήνα.

Ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς υποστηρίζεται επίσης ότι αντιτίθενται στην αποστολή από τις ΗΠΑ και τα αραβικά κράτη αυτού που το σχέδιο περιγράφει ως «προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» στη Γάζα, την οποία θεωρούν ως μια νέα μορφή κατοχής, σημειώνει το BBC.

Επιπλέον, ένας χάρτης της προτεινόμενης σταδιακής απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα, που κοινοποιήθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, δείχνει αυτό που αναφέρεται ως «ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.

Δεν είναι σαφές πώς θα διοικείται αυτή η ζώνη, αλλά αν εμπλακεί το Ισραήλ, είναι πιθανό να αποτελέσει σημείο διαμάχης.

Επιπλέον, από τη στιγμή που συμφώνησε με το σχέδιο τη Δευτέρα το βράδυ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να αντιδρά σε αρκετούς από τους όρους που συμφώνησε μόλις λίγες ημέρες πριν.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο X, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι ο ισραηλινός στρατός θα μπορεί να παραμείνει σε τμήματα της Γάζας και ότι το Ισραήλ δήλωσε ότι θα «αντισταθεί με τη βία» σε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχονται σε αντίθεση με το σχέδιο των ΗΠΑ, το οποίο ορίζει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως «εκτός από μια παρουσία περιμέτρου ασφαλείας που θα παραμείνει έως ότου η Γάζα είναι επαρκώς ασφαλής από οποιαδήποτε τρομοκρατική απειλή».

Το σχέδιο των είκοσι σημείων αναφέρει επίσης ότι μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα βήματα θα πρέπει να να υπάρξει μια «αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων».

Η Χαμάς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα αποστρατιωτικοποιηθεί έως ότου ιδρυθεί ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης