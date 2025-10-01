Χαμάς: «Έχουμε και εμείς δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα»

Μαχητές της Χαμάς στέκονται σε σχηματισμό πριν από την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων στο Nuseirat, στη Λωρίδα της Γάζας, Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025

Διευκρινίσεις από τους διαμεσολαβητές σχετικά με διάφορα σημεία του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ζήτησε η Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές όπως έκανε και το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης στο σαουδικό κανάλι Al-Hadath.

Αναφερόμενο στη ρήτρα της συμφωνίας που απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση της χαμάς, το μέλος της οργάνωσης πρόσθεσε ότι η Χαμάς επιμένει να γίνει διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων.

Ισχυρίστηκε ότι τα αμυντικά όπλα είναι δικαίωμα της Χαμάς και ότι η οργάνωση απορρίπτει οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό που θα διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας ότι πρέπει να είναι οι Παλαιστίνιοι που θα διοικούν την περιοχή, ακόμη και αν είναι μη πολιτικοί.

Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς απαιτεί επίσης ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, μαζί με εγγυήσεις για τη διασφάλιση του τερματισμού του πολέμου. Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ότι η αποχώρηση θα βασίζεται στην απόδοση των ενεργειών των εμπλεκόμενων μερών.

*Με πληροφορίες από Times of Israel

