Πάπας Λέων: «Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα»

«Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων», τόνισε ο πάπας Λέων

Newsbomb

Πάπας Λέων: «Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' χαιρετά καθώς φτάνει για την εβδομαδιαία γενική ακρόαση στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025.

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πάπας Λέων δήλωσε σήμερα το βράδυ ότι ελπίζει πως η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ.

Ο ποντίφικας, μιλώντας σε Ιταλούς δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη, είπε: «Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο αμερικανικό σχέδιο», σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία.

«Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε σήμερα τελεσίγραφο στη Χαμάς, δίνοντας προθεσμία «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος ξέσπασε μετά επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τη Δευτέρα μια πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία μετρά δεκάδες χιλιάδες νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας που έχει μετατραπεί σε ερείπια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

00:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βενέτσια – Άρης 81-85: Θριαμβευτική πρεμιέρα στο Eurocup

00:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη και ρεκόρ στη Wall Street, παρά την απειλή του shutdown

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Θρίαμβος της Γαλατά κόντρα στη Λίβερπουλ, «πεντάρες» για Μπάγερν και Ατλέτικο

23:55LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα»

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο - Πώς στήθηκε η πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί τελικά ο Τόνι Μπλερ να διοικήσει τη Γάζα; - «Ναι» Τραμπ, αρνήσεις από Παλαιστινίους

23:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Δυσκόλεψε τον εαυτό του, αλλά ξεκίνησε με νίκη!

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν υπήρχε σημείωμα, δεν μιλήσαμε, οι ασφαλιστικές δεν μας έχουν ενημερώσει», λέει κάτοικος στο Newsbomb

23:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παράνομες οι απελάσεις φιλοπαλαιστίνιων αλλοδαπών φοιτητών - Απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου

23:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου 87-79: Ναν και Γιούρτσεβεν «καθάρισαν» στην πρεμιέρα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

23:08ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια: Επτά ημέρες χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος - Σταμάτησε να λειτουργεί και βοηθητική γεννήτρια

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σκωτία: Φοιτητής αυτοκτόνησε την ημέρα της αποφοίτησής του αφού ενημερώθηκε λανθασμένα ότι κόπηκε σε μάθημα

22:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου οργάνωσε την απεργία του Πάνου Ρούτσι»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εφιαλτικές στιγμές με ανεμοστρόβιλο στον Τυμπάκι - Σήκωσε θερμοκήπιο στο πέρασμά του

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα: «Αλλαγές της τελευταίας στιγμής» έκανε ο Νετανιάχου - Διευκρινίσεις ζητά το Κατάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: «Η φυλακή η δικιά μου δεν είναι στα κάγκελα, είναι στο μυαλό», εξομολογείται ο 19χρονος που σκότωσε τον αδελφό του για μια μπλούζα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

23:55LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Πέθανε ο πατέρας της και δεν ήταν στην κηδεία»

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

18:14LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική προς 2,2 εκατ. ευρώ - Ποιος την αγόρασε

20:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι κανόνες στα Airbnb από 1η Οκτωβρίου - Πρόστιμα από 5.000 ευρώ στους «παραβάτες»

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σκωτία: Φοιτητής αυτοκτόνησε την ημέρα της αποφοίτησής του αφού ενημερώθηκε λανθασμένα ότι κόπηκε σε μάθημα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία αύριο: Πώς θα λειτουργήσουν ΜΜΜ και ταξί - Τα πρώτα και τα τελευταία δρομολόγια

21:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα τις επόμενες ημέρες -Το «ανώτερο χαμηλό» της Αδριατικής φέρνει μέχρι και χιόνια - Η προειδοποίηση Κολυδά για το 112

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος από το σπήλαιο - Πώς στήθηκε η πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξήλωσαν κύκλωμα-«μαμούθ» με κολοσσιαίες επιστροφές ΦΠΑ: 18 συλλήψεις, €20 εκατ. το αναμενόμενο κέρδος - Πρόεδρος τοπικής ομάδας ο εγκέφαλος, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων και ο Κοκλώνης!

10:21WHAT THE FACT

Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος όταν φορτίζουν το κινητό - Δείτε πώς αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Με οξυγόνο στο φορείο ο 53χρονος - Ξεκίνησε η ανάσυρσή του

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

13:27LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Ο χορός με την Δανάη Παππά πριν το ατύχημα στην Φιλοθέη - Βίντεο

23:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να δώσετε «νέα ζωή» στον παλιό σας υπολογιστή - Δωρεάν, ελαφρύ και γρήγορο λογισμικό της Google

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λαμία: Νεαρός επιδειξίας αυνανίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ