Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3 - 4 ημέρες να απαντήσετε στο σχέδιο για ειρήνη στη Γάζα

«Θετικά» βλέπει το σχέδιο η Χαμάς, σύμφωνα με αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης

Newsbomb

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3 - 4 ημέρες να απαντήσετε στο σχέδιο για ειρήνη στη Γάζα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περπατάει για να μιλήσει στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει με το Marine One από το Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους ότι η Χαμάς έχει περίπου τρείς ή τέσσερις ημέρες για να ανταποκριθεί στην προτασή του για ειρήνη στην Γάζα ή θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Ο Τραμπ - αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο - τόνισε ακόμη ότι «οι Ισραηλινοί και Άραβες ηγέτες έχουν αποδεχθεί το σχέδιο και απλά αναμένουμε τη Χαμάς».

Την Τετάρτη απαντά η Χαμάς - Τείνει στην αποδοχή του σχεδίου

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις τείνουν προς την αποδοχή του σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα παρουσιάσουν την απάντηση της ομάδας στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ την Τετάρτη, δήλωσε την Τρίτη στο CBS News πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Ήταν ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος και ο πρωθυπουργός του Κατάρ που παρέδωσαν στους εκπροσώπους της Χαμάς αντίγραφο της πρότασης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διαχειρίζεται εν μέρει περιοχές της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, εξέδωσε ανακοίνωση που υποστηρίζει το σχέδιο, η οποία δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων WAFA, που συνδέεται με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Στην ανακοίνωσή της, η Παλαιστινιακή Αρχή τόνισε "τη σημασία της εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή" και επιβεβαίωσε τις δεσμεύσεις της για ορισμένες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της "διεξαγωγής προεδρικών και βουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους μετά το τέλος του πολέμου".

"Επιβεβαιώσαμε ότι επιθυμούμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος που είναι προσηλωμένο στον πλουραλισμό και στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας", ανέφερε η δήλωση.

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ

Η πρόταση, που φέρει ανεπίσημα το όνομα «Νέα Γάζα», προβλέπει:

  • Άμεση κατάπαυση πυρός με ταυτόχρονη παύση όλων των εχθροπραξιών.
  • «Πάγωμα» των γραμμών μάχης μόλις υπάρξει συμφωνία.
  • Απελευθέρωση όλων των ομήρων (ζώντων και νεκρών) εντός 72 ωρών.
  • Για κάθε επίσης νεκρό Ισραηλινό όμηρο, το Ισραήλ θα παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων από τη Γάζα.
  • Σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.
  • Καταστροφή στρατιωτικών υποδομών της Χαμάς (τούνελ, αποθήκες όπλων).
  • Πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας ώστε να μην υπάρχει απειλή προς το Ισραήλ.
  • Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.
  • Δυνατότητα ασφαλούς εξόδου για όσους μαχητές θελήσουν να φύγουν από τη Γάζα.
  • Μη υποχρεωτικός εκτοπισμός: κανένας κάτοικος δεν εξαναγκάζεται να φύγει· όσοι φύγουν μπορούν να επιστρέψουν.
  • Τεχνοκρατική μεταβατική διοίκηση από ανεξάρτητους Παλαιστίνιους, χωρίς Χαμάς αλλά με διεθνή εποπτεία. Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται ένα νέο όργανο, το λεγόμενο «Board of Peace» – ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την προσωπική καθοδήγηση του Τραμπ, που θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή σύμφωνα με το Reuters. Η επιτροπή θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.
  • Διεθνής δύναμη σταθεροποίησης για την ασφάλεια στην περίοδο μετάβασης.
  • Ανοικοδόμηση υποδομών με διεθνή χρηματοδότηση και σύσταση ειδικής οικονομικής ζώνης που θα προσελκύσει επενδύσεις.
  • Δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης στη Γάζα για επενδύσεις και ανάπτυξη.
  • Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή.
  • Με την αποδοχή της συμφωνίας, θα επιτραπεί αμέσως η πλήρης είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.
  • Ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, Ερυθρά Ημισέληνος).
  • Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή.
  • Επανένταξη της Παλαιστινιακής Αρχής σε ρόλο μακροπρόθεσμης διακυβέρνησης.
  • Σταδιακή πορεία προς παλαιστινιακή αυτοδιάθεση (όχι άμεση κρατική αναγνώριση).

Οι κυριότερες αντιδράσεις στο σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ

Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν χαιρέτισαν «τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν «τη βούλησή τους να συνεργαστούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο με τις ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μου είπαν ποτέ ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μάζεψε δέντρα» - Τι αποκαλύπτει ο αστυνομικός υπηρεσίας

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έδωσε σημεία ζωής ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά - Λαμβάνει οξυγόνο

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ πριν τη συνάντηση με ανώτατους αξιωματικούς: «Θα απολύσω επί τόπου όποιον δεν μου αρέσει»

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην Τριανδρία – Σε κρίσιμη κατάσταση στο «Παπαγεωργίου»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Δυτική Όχθη: Παλαιστίνιος έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς - Δύο τραυματίες - Βίντεο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού εντοπίστηκε ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής - Εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο

16:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης στον Άγιο Στέφανο - Βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά τους πυροβολισμούς κατά του 38χρονου

16:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργικό συμβούλιο: Φοροελαφρύνεις και μέτρα στήριξης για νέους, πολύτεκνους, μεσαία τάξη και ακριτικές περιοχές

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δεν δίνει σημάδια ζωής ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά – Πιθανόν αναζητούσε χρυσό με ακόμη 3 άνδρες

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία καρδιολόγου στη Σητεία: Ισόβια ξανά στη «μαύρη χήρα» και τον εραστή της

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νικήτας Κακλαμάνης: Δάκρυσε για τα φυλακισμένα μνήματα στην Κύπρο

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEΚ: Τρία χρόνια από την επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια – To συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Σοβαρός τραυματισμός 59χρονου στο φαράγγι της Σαρακίνας - Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3 - 4 ημέρες να απαντήσετε στο σχέδιο για ειρήνη στη Γάζα

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλα ήταν σε γνώση του Αυγενάκη»

16:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έως και χιόνια 2 Οκτωβρίου - Προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα τρεις μετεωρολόγοι

16:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Ο κ. Παύλος επένδυσε τη ζωή του στον Παναθηναϊκό - Τα θέλουμε όλα φέτος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:03ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Όλες οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Στράτευση γυναικών, θητεία και μισθολόγιο

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έδωσε σημεία ζωής ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά - Λαμβάνει οξυγόνο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: «Παραλύει» η χώρα  - Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

12:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πρόκειται για σφαγιασμό με χρήση γάντζου και μαχαιριού!»: Η Μίνα Βαλυράκη εξερράγη κατά των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Σήφη

16:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έως και χιόνια 2 Οκτωβρίου - Προειδοποιούν για έντονα φαινόμενα τρεις μετεωρολόγοι

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξήλωσαν κύκλωμα-μαμούθ με «χρυσές» επιστροφές ΦΠΑ: 18 συλλήψεις, 20 εκατ. ευρώ το αναμενόμενο κέρδος - Πρόεδρος τοπικής ομάδας ο εγκέφαλος!

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Η ανατριχιαστική τελευταία φωτογραφία των τριών κοριτσιών πριν τη βάναυση live δολοφονία τους

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Ένα μικρό «θησαυρό» κατείχε 58χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη για λαθραία πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων

14:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Τουλάχιστον 17 συλλήψεις

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δεν δίνει σημάδια ζωής ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά – Πιθανόν αναζητούσε χρυσό με ακόμη 3 άνδρες

10:21WHAT THE FACT

Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος όταν φορτίζουν το κινητό - Δείτε πώς αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

15:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αφέθηκε ελεύθερος ο πρώην αστυνομικός και TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3 - 4 ημέρες να απαντήσετε στο σχέδιο για ειρήνη στη Γάζα

17:33ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μου είπαν ποτέ ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και μάζεψε δέντρα» - Τι αποκαλύπτει ο αστυνομικός υπηρεσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ