Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3 - 4 ημέρες να απαντήσετε στο σχέδιο για ειρήνη στη Γάζα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περπατάει για να μιλήσει στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει με το Marine One από το Νότιο Γκαζόν του Λευκού Οίκου, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους ότι η Χαμάς έχει περίπου τρείς ή τέσσερις ημέρες για να ανταποκριθεί στην προτασή του για ειρήνη στην Γάζα ή θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Ο Τραμπ - αναχωρώντας από τον Λευκό Οίκο - τόνισε ακόμη ότι «οι Ισραηλινοί και Άραβες ηγέτες έχουν αποδεχθεί το σχέδιο και απλά αναμένουμε τη Χαμάς».

Την Τετάρτη απαντά η Χαμάς - Τείνει στην αποδοχή του σχεδίου

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις τείνουν προς την αποδοχή του σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και θα παρουσιάσουν την απάντηση της ομάδας στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ την Τετάρτη, δήλωσε την Τρίτη στο CBS News πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Ήταν ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος και ο πρωθυπουργός του Κατάρ που παρέδωσαν στους εκπροσώπους της Χαμάς αντίγραφο της πρότασης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία διαχειρίζεται εν μέρει περιοχές της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, εξέδωσε ανακοίνωση που υποστηρίζει το σχέδιο, η οποία δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων WAFA, που συνδέεται με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Στην ανακοίνωσή της, η Παλαιστινιακή Αρχή τόνισε "τη σημασία της εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή" και επιβεβαίωσε τις δεσμεύσεις της για ορισμένες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της "διεξαγωγής προεδρικών και βουλευτικών εκλογών εντός ενός έτους μετά το τέλος του πολέμου".

"Επιβεβαιώσαμε ότι επιθυμούμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, μη στρατιωτικοποιημένο παλαιστινιακό κράτος που είναι προσηλωμένο στον πλουραλισμό και στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας", ανέφερε η δήλωση.

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ

Η πρόταση, που φέρει ανεπίσημα το όνομα «Νέα Γάζα», προβλέπει:

Άμεση κατάπαυση πυρός με ταυτόχρονη παύση όλων των εχθροπραξιών.

«Πάγωμα» των γραμμών μάχης μόλις υπάρξει συμφωνία.

Απελευθέρωση όλων των ομήρων (ζώντων και νεκρών) εντός 72 ωρών.

Για κάθε επίσης νεκρό Ισραηλινό όμηρο, το Ισραήλ θα παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Καταστροφή στρατιωτικών υποδομών της Χαμάς (τούνελ, αποθήκες όπλων).

Πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας ώστε να μην υπάρχει απειλή προς το Ισραήλ.

Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.

Δυνατότητα ασφαλούς εξόδου για όσους μαχητές θελήσουν να φύγουν από τη Γάζα.

Μη υποχρεωτικός εκτοπισμός: κανένας κάτοικος δεν εξαναγκάζεται να φύγει· όσοι φύγουν μπορούν να επιστρέψουν.

Τεχνοκρατική μεταβατική διοίκηση από ανεξάρτητους Παλαιστίνιους, χωρίς Χαμάς αλλά με διεθνή εποπτεία. Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται ένα νέο όργανο, το λεγόμενο «Board of Peace» – ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την προσωπική καθοδήγηση του Τραμπ, που θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή σύμφωνα με το Reuters. Η επιτροπή θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Διεθνής δύναμη σταθεροποίησης για την ασφάλεια στην περίοδο μετάβασης.

Ανοικοδόμηση υποδομών με διεθνή χρηματοδότηση και σύσταση ειδικής οικονομικής ζώνης που θα προσελκύσει επενδύσεις.

Δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης στη Γάζα για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή.

Με την αποδοχή της συμφωνίας, θα επιτραπεί αμέσως η πλήρης είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω διεθνών οργανισμών (ΟΗΕ, Ερυθρά Ημισέληνος).

Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή.

Επανένταξη της Παλαιστινιακής Αρχής σε ρόλο μακροπρόθεσμης διακυβέρνησης.

Σταδιακή πορεία προς παλαιστινιακή αυτοδιάθεση (όχι άμεση κρατική αναγνώριση).

Οι κυριότερες αντιδράσεις στο σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ

Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν χαιρέτισαν «τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».

Παράλληλα, επιβεβαίωσαν «τη βούλησή τους να συνεργαστούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο με τις ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της».

