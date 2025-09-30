Reuters: Τα 5 μεγάλα προβλήματα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ

Πέντε είναι τα μεγάλα προβλήματα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με το Reuters

Newsbomb

Reuters: Τα 5 μεγάλα προβλήματα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ

Παλαιστίνιοι μετά από ισραηλινές επιθέσεις σε καταυλισμό για εκτοπισμένους κοντά στο νοσοκομείο Al-Aqsa, την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το σχέδιο 20 σημείων για τη μεταπολεμική Γάζα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ανταποκρίνεται στον ενθουσιασμό του Τραμπ. Είναι μια τολμηρή προσπάθεια να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν εάν θέλουμε να υπάρξει διαρκής ειρήνη στη Γάζα.

Θα μπορούσε όμως να λειτουργήσει; Και οι δύο πλευρές έχουν κουραστεί από τον πόλεμο. Σε όλη την ιστορία, αρκετοί πόλεμοι απλώς τελείωσαν όταν και οι δύο πλευρές ήταν πολύ εξαντλημένες για να συνεχίσουν. Τα δύο τρίτα των Ισραηλινών θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος και, παρόλο που η δημοσκόπηση των Παλαιστινίων είναι δύσκολη, θέλουν σαφώς να σταματήσει η καταστροφή και τα βάσανα στη Γάζα.

Έτσι, αυτό το σχέδιο, παρά τους περιορισμούς του, θα μπορούσε να έρθει την κατάλληλη στιγμή. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά εκκρεμή ερωτήματα σχετικά με τη σκοπιμότητα του σχεδίου και σε ποιο βαθμό είναι πιθανό να πετύχει. Δεδομένης της βίαιης ιστορίας της Μέσης Ανατολής, είναι αδύνατο να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτό το σημείο.

Ακολουθούν πέντε κύριοι λόγοι ανησυχίας.

1. Λείπει η εμπιστοσύνη

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Και αρκετές πτυχές του σχεδίου είναι τόσο ασαφείς, που υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και οι δύο πλευρές να κατηγορήσουν η μία την άλλη ότι παραβίασαν τις υποσχέσεις τους.

Η τελευταία εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών διήρκεσε μόνο δύο μήνες πριν ο Νετανιάχου υποχωρήσει, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι δεν απελευθέρωσε περισσότερους ομήρους πριν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση.

2. Το σχέδιο είναι ασύμμετρο

Η συμφωνία ευνοεί το Ισραήλ περισσότερο από ό,τι τη Χαμάς. Ουσιαστικά, ζητείται από τη Χαμάς να παραδώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους που κρατάει και όλα τα όπλα της ταυτόχρονα, καθιστώντας την εντελώς ανυπεράσπιστη.

Η Χαμάς, με την έλλειψη εμπιστοσύνης της στο Ισραήλ και ιδιαίτερα στον Νετανιάχου, μπορεί να φοβάται ότι ο Ισραηλινός ηγέτης θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αυτό ως ευκαιρία για να της επιτεθεί ξανά χωρίς να ανησυχεί για το ενδεχόμενο να βλάψει τους ομήρους.

Η Χαμάς επίσης δεν κλήθηκε να διαπραγματευτεί τους όρους της συμφωνίας. Και τώρα αντιμετωπίζει ένα τελεσίγραφο: αποδεχτείτε τους όρους ή το Ισραήλ θα «τελειώσει τη δουλειά». Δεδομένης της ασυμμετρίας του σχεδίου, η Χαμάς μπορεί να αποφασίσει ότι οι κίνδυνοι της αποδοχής υπερτερούν των πιθανών οφελών, παρά την προσφορά αμνηστίας για τους μαχητές της Χαμάς που θα καταθέσουν τα όπλα τους.

Το Ισραήλ καλείται να κάνει ορισμένους συμβιβασμούς στο σχέδιο. Αλλά πόσο ρεαλιστικοί είναι αυτοί; Για παράδειγμα, η συμφωνία προβλέπει ένα μέλλον όπου η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) θα μπορεί να «ανακτήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας». Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν θα το δεχτεί αυτό.

Ομοίως, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Νετανιάχου να αποδεχτεί «ένα αξιόπιστο μονοπάτι προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση», όπως περιγράφεται στο σχέδιο. Το έχει απορρίψει κατηγορηματικά στο παρελθόν, πιο πρόσφατα στην προκλητική του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα.

3. Λείπουν σημαντικές λεπτομέρειες

Η στρατηγική εφαρμογής του σχεδίου είναι εξαιρετικά ασαφής. Σε αυτό το στάδιο δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» που θα αντικαταστήσει τον ισραηλινό στρατό μετά την αποχώρησή του από τη Γάζα.

Ποιες χώρες θα συμμετάσχουν; Προφανώς θα είναι μια αποστολή γεμάτη κινδύνους για το εμπλεκόμενο προσωπικό. Ο Νετανιάχου έχει αναφέρει προηγουμένως ότι μια αραβική δύναμη θα αναλάβει τη Γάζα, αλλά κανένα αραβικό κράτος δεν έχει ακόμη δηλώσει διαθεσιμότητα για κάτι τέτοιο.

Δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα στο σχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, ούτε λεπτομέρειες για το τι θα συνεπάγονται αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Πιθανώς, θα χρειαστούν νέες εκλογές για την εγκατάσταση ενός αξιόπιστου ηγέτη στη θέση του νυν προέδρου Μαχμούντ Αμπάς. Αλλά το πώς θα γίνει αυτό και το αν ο λαός της Γάζας θα μπορεί να συμμετάσχει παραμένει άγνωστο.

Επιπλέον, οι λεπτομέρειες της πολιτικής αρχής που θα επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας είναι πολύ ασαφείς. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Τραμπ θα αυτοδιοριστεί πρόεδρος του «Συμβουλίου Ειρήνης» και ο Βρετανός πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ θα συμμετάσχει επίσης με κάποιο τρόπο.

Αυτό το συμβούλιο θα χρειαστεί την απόλυτη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης Νετανιάχου και της Χαμάς για να είναι αποτελεσματικό. Η εμπιστοσύνη είναι πάντα σε έλλειψη στη Μέση Ανατολή.

4 . Καμία αναφορά στη Δυτική Όχθη

Η Δυτική Όχθη είναι σαφώς ένα σημείο ανάφλεξης. Υπάρχουν καθημερινά διαμάχες και συγκρούσεις μεταξύ των Ισραηλινών εποίκων και των Παλαιστινίων κατοίκων, οι οποίες είναι πιθανό μόνο να επιδεινωθούν.

Μόλις τον περασμένο μήνα, η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε την τελική έγκριση σε ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για την κατασκευή ενός νέου οικισμού που ουσιαστικά θα διαιρούσε τη Δυτική Όχθη σε δύο, καθιστώντας ένα μελλοντικό, συνεχές παλαιστινιακό κράτος μη βιώσιμο. Η Δυτική Όχθη πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο σε οποιαδήποτε συνολική διευθέτηση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

5. Το δεξιό υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ παραμένει εμπόδιο

Αυτό θα μπορούσε να είναι ο απόλυτος παράγοντας που θα διαταράξει τη συμφωνία: τα σκληροπυρηνικά δεξιά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ και ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, έχουν δηλώσει ότι δεν θα δεχτούν τίποτα λιγότερο από την πλήρη καταστροφή και εξάλειψη της Χαμάς.

Και παρόλο που η Χαμάς θα αφοπλιστεί και θα παραγκωνιστεί πολιτικά βάσει αυτού του σχεδίου, η ιδεολογία της θα παραμείνει άθικτη, όπως και ένας σημαντικός αριθμός μαχητών της.

Έχει, λοιπόν, κάποια πιθανότητα;

Εάν η Χαμάς αποδεχτεί το σχέδιο του Τραμπ, σύντομα θα μπορούσαμε να έχουμε τις απαντήσεις σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα.

Αλλά θα απαιτηθεί πολλή δουλειά από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διατηρήσουν την πίεση στο Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία. Οι κύριοι Παλαιστίνιοι μεσολαβητές, το Κατάρ και η Αίγυπτος, θα πρέπει επίσης να διατηρήσουν την πίεση στη Χαμάς, ώστε να μην παραβιάσει και αυτή τους όρους.

Ο Νετανιάχου πιθανότατα υποθέτει ότι θα υπάρχουν επαρκείς αποκλίσεις για να αποχωρήσει από τη συμφωνία εάν η Χαμάς δεν την τηρήσει. Ο Νετανιάχου το έχει ήδη κάνει αυτό μία φορά, όταν αποσύρθηκε από την εκεχειρία τον Μάρτιο και επανέλαβε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ.

Στην έντονη ομιλία του σε μια μερικώς άδεια αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου δεν υπέδειξε ότι σκεφτόταν να απομακρυνθεί από καμία από τις «κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει προηγουμένως για να τερματίσει τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα, καταδίκασε τα κράτη που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος και ορκίστηκε: «Το Ισραήλ δεν θα σας επιτρέψει να μας σπρώξετε ένα τρομοκρατικό κράτος στο λαιμό».

Δεδομένου αυτού, ο Νετανιάχου δεν θα είχε συμφωνήσει καθόλου με το σχέδιο του Τραμπ εάν ο ηγέτης των ΗΠΑ δεν του είχε ασκήσει πίεση. Ταυτόχρονα, ο Τραμπ δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Νετανιάχου ότι εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία ή αρνηθεί να την αποδεχτεί, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξή του για να ολοκληρώσει το έργο εναντίον της Χαμάς.

Αυτή η υπόσχεση μπορεί να είναι αρκετή για να πείσει τον Νετανιάχου τον Σμότριχ και τον Μπεν-Γκβιρ να υποστηρίξουν το σχέδιο - προς το παρόν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:05ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Γιώργος Παναγιωτακόπουλος: Εκπαίδευση, Φυσική και δεξιότητες σε έναν κόσμο που αλλάζει

13:05WHAT THE FACT

Αυτά τα 5 παλιά τηλέφωνα θα μπορούσαν να αξίζουν μια περιουσία

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «To Iσραήλ δεν θα αποχωρήσει από τη Γάζα»

12:59ΥΓΕΙΑ

«Έκρηξη» μυωπίας: Πώς οι οθόνες απειλούν την όραση - Ειδικός προτείνει λύσεις και ασκήσεις

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Μειώθηκαν κατά 43% τα συνολικά αποθέματα της ΕΥΔΑΠ μέσα σε ένα έτος - Επίσημα στοιχεία και infographic

12:52ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Ποια είναι η ιδανική πίεση ελαστικών για χρήση στο δρόμο;

12:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα της ΚΑΕ για την πρεμιέρα κόντρα στην Μπάγερν

12:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα power banks από τις πτήσεις της Emirates

12:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατό του – Μύδροι της συζύγου του κατά των δύο ψαράδων

12:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι διαιτητές των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η στιγμή που νοσοκόμος δέχεται πυροβολισμό στο κεφάλι – Σκληρό βίντεο

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο σιδηρουργός της Tara: Ένας παλιός τεχνίτης αναβιώνει την κελτική Ιστορία της Ιρλανδίας για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκαριστική επίθεση στην Ηλιούπολη: Τον χτύπησε με σφυρί για να τον ληστέψει - Στο «Γ. Γεννηματάς» το θύμα

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Τα 5 μεγάλα προβλήματα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Σούπερ κόλλα για τα οστά μπορεί να διορθώσει κατάγματα σε λίγα λεπτά

12:09LIFESTYLE

Netflix: Η σειρά με μόλις 6 επεισόδια που «επέστρεψε» ως μία από τις πιο δημοφιλείς

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Η ανατριχιαστική τελευταία φωτογραφία των τριών κοριτσιών πριν τη βάναυση live δολοφονία τους

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο: «Στηρίζουμε την κοινωνία με σταθερά και μόνιμα μέτρα, όχι με επιδόματα»

12:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια καινοτομία στο 251 ΓΝΑ: Τεχνητή Νοημοσύνη για ταχεία διάγνωση θρόμβωσης

11:56ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Ισπανία: Το νέο success story της ευρωπαϊκής οικονομίας – «Ηot» μετοχές και ομόλογα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Η ανατριχιαστική τελευταία φωτογραφία των τριών κοριτσιών πριν τη βάναυση live δολοφονία τους

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Μειώθηκαν κατά 43% τα συνολικά αποθέματα της ΕΥΔΑΠ μέσα σε ένα έτος - Επίσημα στοιχεία και infographic

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο: «Στηρίζουμε την κοινωνία με σταθερά και μόνιμα μέτρα, όχι με επιδόματα»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η στιγμή που νοσοκόμος δέχεται πυροβολισμό στο κεφάλι – Σκληρό βίντεο

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: «Βοήθεια, με πυροβόλησαν» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το αιματηρό περιστατικό

12:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατό του – Μύδροι της συζύγου του κατά των δύο ψαράδων

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αργεντινή: Βασάνισαν και δολοφόνησαν 3 γυναίκες live σε κλειστή ομάδα του Instagram

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

12:09LIFESTYLE

Netflix: Η σειρά με μόλις 6 επεισόδια που «επέστρεψε» ως μία από τις πιο δημοφιλείς

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Haaretz: Τα «δηλητηριώδη χάπια» του Νετανιάχου - Πώς θα μπορούσε να δυναμιτίσει το φιλόδοξο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκαριστική επίθεση στην Ηλιούπολη: Τον χτύπησε με σφυρί για να τον ληστέψει - Στο «Γ. Γεννηματάς» το θύμα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ