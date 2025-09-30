Ισλαμικός Τζιχάντ για Γάζα: Το σχέδιο του Τραμπ ισοδυναμεί με «συνταγή για ανάφλεξη της περιοχής»

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ δεν βλέπει με καλό μάτι την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

Mέλη της Ισλαμικής Τζιχάντ εκπαιδεύονται

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, που αποτελεί σύμμαχο της Χαμάς, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας πως το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας ισοδυναμεί με «συνταγή για τη συνέχιση της επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού και για την ανάφλεξη της περιοχής».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, υπογραμμίζει πως το Ισραήλ επιδιώκει να επιβάλει μέσω των ΗΠΑ όσα δεν κατάφερε να πετύχει με τον πόλεμο.

Επικαλούμενο διπλωματική πηγή, το δίκτυο Al Jazeera μετέδωσε νωρίτερα πως το Κατάρ και η Αίγυπτος παρέδωσαν το σχέδιο Τραμπ στη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς, η οποία ενημέρωσε πως θα το μελετήσει προσεκτικά.

