Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τη Δευτέρα τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA).

Η Παλαιστινιακή Αρχή επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει «έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στη βάση της λύσης των δύο κρατών», σύμφωνα με το WAFA.

Οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρετίζουν τις «ειλικρινείς προσπάθειες» του Τραμπ

Η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι οκτώ χώρες «χαιρετίζουν τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα». Παράλληλα, «επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεργαστούν με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο με τις ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την οριστικοποίηση της συμφωνίας και τη διασφάλιση της εφαρμογής της».