Χαμάς: Ναι στην απελευθέρωση των ομήρων, όχι στον αφοπλισμό

Ο Ταχίρ αλ-Νόνο, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε στο κανάλι Al-Arabi του Κατάρ ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους μετά το τέλος του πολέμου.

Newsbomb

Χαμάς: Ναι στην απελευθέρωση των ομήρων, όχι στον αφοπλισμό

Η πρώτη ανακοίνωση της Χαμάς μετά το χτύπημα υποστηρίζει ότι η ηγεσία της οργάνωσης επιβίωσε

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου, η Χαμάς δήλωσε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που παραμένουν στα χέρια της, επαναλαμβάνοντας ωστόσο την πάγια θέσης της ενάντια στον αφοπλισμό της.

Ερωτώμενος σχετικά με το αν η Χαμάς θα συμφωνούσε να απελευθερώσει όλους τους αιχμαλώτους εντός 48 ωρών, όπως φέρεται να προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο, ο Ταχίρ αλ-Νόνο, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε στο κανάλι Al-Arabi του Κατάρ ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους μετά το τέλος του πολέμου.

«Η παρουσία των αιχμαλώτων στη Χαμάς συνδέεται με το τέλος του πολέμου και την απόσυρση της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας. Είτε αυτό συμβεί στις πρώτες ημέρες [της συμφωνίας], στη μέση ή σταδιακά — αυτό θα είναι μέρος της συζήτησης. Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε όλους τους αιχμαλώτους που κρατούμε, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς. Η παρουσία τους είναι προσωρινή μέχρι το τέλος του πολέμου και μια αξιοπρεπή ανταλλαγή [αιχμαλώτων]», είπε ο αλ – Νόνο, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel.

Πρόσθεσε ότι: «Υπάρχουν κρατούμενοι που έχουν πεθάνει και απαιτείται εξοπλισμός για την ανάσυρση των σωμάτων τους. Αυτό απαιτεί χρόνο και το έχουμε ήδη αναφέρει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είμαστε έτοιμοι να τους απελευθερώσουμε όλους στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της απόσυρσης της κατοχής από τη Λωρίδα της Γάζας».

Ο Αλ-Νόνο τόνισε: «Όσον αφορά το τελευταίο σχέδιο, δεν το έχουμε λάβει και δεν συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις για αυτό, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα. Μόλις λάβουμε επίσημα το σχέδιο και η ηγεσία της οργάνωσης το μελετήσει, θα ανακοινώσουμε τη σαφή θέση μας».

Ο Αλ-Νόνο πρόσθεσε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για μια συμφωνία με την Παλαιστινιακή Αρχή σχετικά με την επόμενη μέρα, λέγοντας: «Από την πρώτη μέρα, έχουμε πει ότι μας ενδιαφέρει μια τεχνοκρατική κυβέρνηση που θα κυβερνά τόσο τη Γάζα όσο και τη Δυτική Όχθη. Το πρόβλημα δεν είναι μεταξύ μας και της Αρχής».

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Χαμάς ότι αρνείται να αφοπλιστεί: «Η θέση μας σχετικά με αυτό είναι σαφής: Η ένοπλη αντίσταση είναι δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού όσο υπάρχει κατοχή. Αν ο παλαιστινιακός λαός απελευθερωθεί και ιδρυθεί το παλαιστινιακό κράτος, τότε δεν θα υπάρχει ανάγκη για αντίσταση και όπλα, και αυτό θα είναι μέρος της παλαιστινιακής οντότητας».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:14ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο στην Πλατεία Ομήρου - 75χρονος παρασύρθηκε από όχημα

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 69 αλλοδαπών νοτιοανατολικά της Γαύδου

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μπορεί να έχει ρόλο στο μέλλον της Γάζας χωρίς να «μεταμορφωθεί ριζικά»

22:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σητεία: Καταπέλτης η πρόταση του εισαγγελέα για τη δολοφονία του καρδιολόγου – Ενοχή για τη «μαύρη χήρα» και τον πρώην εραστή της

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Ναι στην απελευθέρωση των ομήρων, όχι στον αφοπλισμό

22:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στο Περιστέρι: Επιτέθηκαν σε οχήματα φιλάθλων άλλης ομάδας

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Αποτυχημένη απόπειρα κλοπής χρηματοκιβωτίου με κλαρκ- Τους έπεσε στην αυλή

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι - «Ξεσκονίζει» Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

22:20LIFESTYLE

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου

22:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι GMs της Euroleague ψήφισαν: Καλύτερη μεταγραφή ο Σορτς, δύο στους τρεις θέλουν τον Ναν

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Συμφώνησαν Τραμπ και Νετανιάχου για ειρήνη στη Γάζα - Το τελεσίγραφο στη Χαμάς και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: «Σύντομα ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Τραμπ»

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Βροχές σε Αττική, Μακεδονία και Εύβοια – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμφιλοχία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους

21:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στη ΓΑΔΑ: Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στα κρατητήρια

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καταδικάστηκε 23χρονος για απειλή με μαχαίρι

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απάντησε στις επικρίσεις για το «πόθεν έσχες» ως ευρωβουλευτής - Πόσα δήλωσε τελικά

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα - Τα είκοσι σημεία για τον τερματισμό του πολέμου

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στο Βαμβακόπουλο – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισραήλ: «H UEFA ενημέρωσε την ομοσπονδία πως δεν υπάρχει θέμα αποβολής των ισραηλινών ομάδων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το 2χρονο αγοράκι που του ξερίζωσαν τα μαλλιά στον βρεφονηπιακό

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα - Τα είκοσι σημεία για τον τερματισμό του πολέμου

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος:Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρός

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει το πολυτελές όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη - Η τιμή και το κόστος μίσθωσης του Ford Raptor στην Ελλάδα

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Συμφώνησαν Τραμπ και Νετανιάχου για ειρήνη στη Γάζα - Το τελεσίγραφο στη Χαμάς και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε - Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

22:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας στο Περιστέρι: Επιτέθηκαν σε οχήματα φιλάθλων άλλης ομάδας

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Πότε προσδιορίζεται να έφυγε από τη ζωή

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Ναι στην απελευθέρωση των ομήρων, όχι στον αφοπλισμό

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

19:00LIFESTYLE

Επικός Νίκος Ευαγγελάτος – Έγινε συνοδηγός του Μπισμπίκη και ξεσήκωσε το X

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Βασίλη Μπισμπίκη: «Δεν θα το έκανε ούτε κοριτσάκι που φοράει φούστα»

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι - «Ξεσκονίζει» Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ενημέρωσα τις Αρχές» - «Δεν υπήρχε καμία κλήση στο 100», απαντά η ΕΛ.ΑΣ. - Όλα τα ερωτήματα

22:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σητεία: Καταπέλτης η πρόταση του εισαγγελέα για τη δολοφονία του καρδιολόγου – Ενοχή για τη «μαύρη χήρα» και τον πρώην εραστή της

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Βροχές σε Αττική, Μακεδονία και Εύβοια – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

17:56ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Ξεκίνησε η συνάντηση του με τον Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ