Guardian: Το σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα «θα παραγκωνίσει τους Παλαιστινίους»

Ένα σχέδιο για μια μεταπολεμική αρχή διακυβέρνησης της Γάζας, υπό την πιθανή ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, θα παραγκωνίσει βασικές παλαιστινιακές πολιτικές προσωπικότητες, ενώ παράλληλα θα δώσει σημαντική εξουσία στον πρόεδρό της στα περισσότερα βασικά ζητήματα, σύμφωνα με μια εμπιστευτική πρόταση που διέρρευσε.

Το σχέδιο 21 σελίδων, που περιήλθε στην κατοχή των Guardian και Haaretz στο Ισραήλ, προβλέπει ότι τη διακυβέρνηση και ανασυγκρότηση της μεταπολεμικής Γάζας θα επιβλέπουν διεθνείς αξιωματούχοι, με τους Παλαιστίνιους να υποβιβάζονται σε δευτερεύοντες ρόλους. Προτείνει επίσης μια αρχή προώθησης επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης στη Γάζα που θα περιλαμβάνει «συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και μικτά χρηματοδοτικά μέσα» με στόχο την παροχή «εμπορικά βιώσιμων αποδόσεων» για τους επενδυτές.

Η διοίκηση της Γάζας θα αποσχιστεί επίσης από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη. Ο Guardian επιβεβαίωσε ότι το έγγραφο - με την ένδειξη εμπιστευτικό - είναι γνήσιο και συντάχθηκε το τελευταίο δεκαπενθήμερο.

Δεν αναφέρονται ονομαστικά Παλαιστινιακά πρόσωπα στο έγγραφο, αλλά απαριθμεί αρκετά εξέχοντα άτομα εκτός του χώρου για πιθανούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων του Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου Nαγκίμπ Σαουίρις, του Mαρκ Ρόουαν της Apollo Global Management και του Άριε Λάιτστοουν του Ινστιτούτου Ειρηνευτικών Συμφωνιών Αβραάμ, πρώην ανώτερου συμβούλου του πρώτου πρεσβευτή του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, Ντέιβτιν Φρίντμαν.

Πηγές κοντά σε εκείνους που βρίσκονται πίσω από το έγγραφο υποστήριξαν ότι τα ονόματα είχαν συμπεριληφθεί για επεξηγηματικούς σκοπούς χωρίς την άδεια των ατόμων. Το προσχέδιο για την αποκαλούμενη Διεθνή Μεταβατική Αρχή της Γάζας (Gita) δίνει ουσιαστική σημασία στην αναφορά των ιδεών που φέρεται να κυκλοφορούν από τον Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συμπεριλαμβανομένης της άποψης ότι ο Μπλερ «θέλει» τον ρόλο της διοίκησης της Γάζας.

Παλαιστίνιοι επικριτές που έχουν δει την πρόταση - και που εδώ και καιρό βλέπουν τον Μπλερ με καχυποψία - προειδοποίησαν ότι η Gita θα ήταν μια «καταστροφή» για την Παλαιστίνη, δημιουργώντας μια εναλλακτική δικαιοδοσία στη Γάζα από την Παλαιστινιακή Αρχή στη Δυτική Όχθη.

Η πρόταση διέρρευσε πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Νετανιάχου και του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε το «σχέδιό» του για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η Gita θα λειτουργήσει αρχικά από το Ελ-Αρίς στην Αίγυπτο, κοντά στα νότια σύνορα της Γάζας, και θα διοικείται από ένα συμβούλιο επτά έως δέκα μελών που θα εγκριθεί από το συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το σχέδιο προβλέπει μόνο... έναν Παλαιστίνιο

Μόνο ένα μέλος αυτής της ομάδας προβλέπεται να είναι Παλαιστίνιος, «από τον επιχειρηματικό κλάδο ή τον τομέα της ασφάλειας», αναφέρει το έγγραφο που διέρρευσε, ενώ απαριθμεί πιθανές «κορυφαίες διεθνείς προσωπικότητες με εκτελεστική ή οικονομική εμπειρία».

Θα περιλαμβάνει επίσης «ισχυρή εκπροσώπηση Μουσουλμάνων για την εξασφάλιση περιφερειακής νομιμότητας και πολιτιστικής αξιοπιστίας», υποδεικνύοντας προσωπικότητες που ίσως διοριστούν από κράτη του Κόλπου ή την Αίγυπτο. Το συμβούλιο, διευκρινίζει το έγγραφο, θα εκδίδει «δεσμευτικές αποφάσεις» και θα εγκρίνει νομοθεσία και σημαντικούς διορισμούς και θα υποβάλλει έκθεση στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ.

Είναι σαφές ότι το έγγραφο θεωρεί τον πρόεδρο ως κάτοχο κυρίαρχης εξουσίας εντός του σώματος, καθορίζοντας την «πολιτική και στρατηγική κατεύθυνση για τη Gita» σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο και την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο πρόεδρος θα ηγείται επίσης της διπλωματίας και της στρατηγικής διπλωματίας ασφαλείας με εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό το τελευταίο πλαίσιο για την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Θα υπάρχει ένα συμβούλιο με πλειοψηφία ξένων μελών που θα νομοθετεί για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα», δήλωσε ο Ξαβιέ Αμπού Είντ, πρώην μέλος της διπλωματικής διαπραγματευτικής ομάδας της PLO. «Υπάρχει ήδη καχυποψία για τον Τόνι Μπλερ λόγω της παλαιστινιακής εμπειρίας όταν ήταν εκπρόσωπος της Τετραμερούς [της ομάδας διαμεσολάβησης του ΟΗΕ, των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ρωσίας].

«Αλλά το μεγαλύτερο θέμα είναι το τι σημαίνει για την Παλαιστίνη ως ενιαία πολιτική οντότητα, κάτι που αναγνωρίστηκε ακόμη και από το Ισραήλ στις Συμφωνίες του Όσλο. Αυτό το σχέδιο ουσιαστικά διαχωρίζει νομικά τη Γάζα από τη Δυτική Όχθη και δεν κάνει τίποτα για να εξηγήσει πώς θα παραμείνουν μέρος της ίδιας επικράτειας». Μια πηγή που μίλησε στον Guardian δήλωσε ότι ενώ ο Μπλερ είχε συμμετάσχει στις συνομιλίες, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν σαφής ότι «η κατευθυντήρια αρχή είναι ότι η Γάζα είναι για τους κατοίκους της Γάζας, χωρίς εκτοπισμό του πληθυσμού».

Δεν υποστηρίζουμε ούτε εγκρίνουμε καμία πρόταση που περιλαμβάνει τον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας: «Το έγγραφο αναφέρει ότι οποιοδήποτε μεταβατικό διοικητικό όργανο για τη Γάζα θα επιστρέψει τελικά την εξουσία στην Παλαιστινιακή Αρχή, ως μέρος μιας πορείας προς ένα παλαιστινιακό κράτος».

Η διαρροή του σχεδίου ακολουθεί αναφορές των τελευταίων ημερών ότι ο Μπλερ έχει συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά με την ηγεσία μιας μεταβατικής αρχής στη Γάζα μετά τον πόλεμο. Σύμφωνα με την πρόταση, η οποία λέγεται ότι έχει την υποστήριξη του Λευκού Οίκου, ο Μπλερ θα ηγηθεί μιας κυβερνητικής αρχής που θα υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τα έθνη του Κόλπου πριν παραδώσει τον έλεγχο στους Παλαιστίνιους. Το γραφείο του δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει καμία πρόταση που θα εκτοπίσει τον λαό της Γάζας.

Μπαργκουτί:«Έίχαμε ήδη βρετανική αποικιοκρατία»

Ο Μουσταφά Μπαργκούτι, γενικός γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας και επικριτής του Μπλερ, δήλωσε στην Washington Post τη Δευτέρα: «Έχουμε ήδη βρεθεί υπό βρετανική αποικιοκρατία. Έχει αρνητική φήμη εδώ. Αν αναφέρετε τον Τόνι Μπλερ, το πρώτο πράγμα που αναφέρουν οι άνθρωποι είναι ο πόλεμος στο Ιράκ».

Ενώ φέρεται ότι ο Μπλερ συναντήθηκε πρόσφατα με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, καθώς και με τον Τραμπ νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό οι Παλαιστίνιοι ενημερώθηκαν για την πρόταση. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, μέχρι πρόσφατα υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα αν ο Μπλερ θα αναλάμβανε τέτοιο ρόλο.

«Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει μια μετάβαση σε μια παλαιστινιακή αρχή», δήλωσε σε μια περιθωριακή εκδήλωση στο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος. «Και σαφώς οποιαδήποτε αρχή, όσον αφορά στη διοίκησή της, την αστυνόμευση ή την ανοικοδόμηση της Γάζας, θα πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη του παλαιστινιακού λαού, και έτσι υποψιάζομαι ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει ηγεσία με την οποία μπορούν να ταυτιστούν.

«Έχω ακούσει εικασίες για τον Τόνι. Δεν έχω ιδέα αν αυτή είναι μια σοβαρή πρόταση. Υποψιάζομαι ότι ο Τόνι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο ή έχει ενδεχομένως να παίξει κάποιο ρόλο, αλλά υπάρχουν αρκετές διαστάσεις ως προς τη διακυβέρνηση της Γάζας στη συνέχεια»..

Ο Μπλερ, ο οποίος οδήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον πόλεμο του Ιράκ το 2003, διετέλεσε απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή για την τετράδα των διεθνών δυνάμεων - ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία και ΟΗΕ - μετά την παραίτησή του από την πρωθυπουργία. Επικεντρώθηκε στην οικονομική ανάπτυξη στα παλαιστινιακά εδάφη και στην προετοιμασία του εδάφους για μια λύση δύο κρατών.

Τον Αύγουστο, συμμετείχε σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ για να συζητήσουν τα σχέδια για την περιοχή, τα οποία ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, χαρακτήρισε «ολοκληρωμένα».