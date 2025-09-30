Βρετανία: Ο Στάρμερ χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Καλεί τη Χαμάς να το αποδεχθεί

Νέες πιέσεις στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιο του Τραμπ

Βρετανία: Ο Στάρμερ χαιρετίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Καλεί τη Χαμάς να το αποδεχθεί
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε τη Δευτέρα τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να οριστικοποιήσουν αυτήν τη συμφωνία και να την υλοποιήσουν. Η Χαμάς θα πρέπει τώρα να συμφωνήσει με το σχέδιο και να τερματίσει τα δεινά, καταθέτοντας τα όπλα της και απελευθερώνοντας όλους τους υπόλοιπους ομήρους», δήλωσε ο Στάρμερ.

