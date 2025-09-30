Ισραήλ: Διχάζει το σχέδιο Τραμπ για ομήρους και ειρήνη - Η οργή των υπουργών και η θέση της Χαμάς

Ανάμεσα σε αυτούς που αντιδρούν στο σχέδιο για τη «νέα Γάζα» βρίσκονται μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ισραήλ: Διχάζει το σχέδιο Τραμπ για ομήρους και ειρήνη - Η οργή των υπουργών και η θέση της Χαμάς
Ο Ντόναλντ Τραμπ, φιλοξενεί μια τριμερή τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, στο Οβάλ Γραφείο, την Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου
X: Λευκός Οίκος
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιστρέψει στο Ισραήλ, θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα κύμα αντιδράσεων. Κάποιοι επαινούν το σχέδιο για τη «νέα Γάζα», άλλοι το απορρίπτουν – κανείς όμως δεν μένει αδιάφορος.

Ανάμεσα σε αυτούς που αντιδρούν βρίσκονται μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Ο Νετανιάχου θα προσέλθει σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Τρίτης, όπου θα έρθει αντιμέτωπος με την αγανάκτηση των δύο πιο σκληροπυρηνικών υπουργών του – του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και του Μπετσαλέλ Σμότριτς.

Και οι δύο θεωρούν τις υποχωρήσεις ως ένδειξη αδυναμίας και εξοργίστηκαν στο ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στο Κατάρ για την επίθεση στη Ντόχα. Ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι όχι μόνο δεν είναι λόγος ντροπής, αλλά επρόκειτο για μια «σημαντική, δίκαιη και απολύτως ηθική επίθεση. Το Κατάρ είναι ένα κράτος που στηρίζει, χρηματοδοτεί και υποκινεί την τρομοκρατία».

Διαβάστε: Το σχέδιο Τραμπ για Γάζα: Τερματισμός πολέμου και ανοικοδόμηση – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη

Ο Σμοτρίτς, συνέκρινε τον Νετανιάχου με την πολιτική κατευνασμού του Νέβιλ Τσάμπερλεν απέναντι στους Ναζί, λέγοντας ότι η «ταπεινωτική απολογία» του ήταν «ντροπή».

Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι δύο άνδρες μπορούν πραγματικά να παραμείνουν στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τον Νετανιάχου – κι αν όχι, πόσο γρήγορα θα οδηγηθεί η κυβέρνηση σε κατάρρευση.

Ακόμα κι αν αυτό συμβεί, δεν θα σήμαινε την ακύρωση του ειρηνευτικού σχεδίου – εφόσον ο Νετανιάχου επιβιώσει – επειδή θα έχει την υποστήριξη αρκετών κομμάτων της αντιπολίτευσης για να ψηφιστεί ως νόμος.

Ισραήλ: Το σενάριο των πρόωρων εκλογών

Ωστόσο, θα επιτάχυνε την πορεία προς πρόωρες εκλογές, εκεί όπου ο Νετανιάχου θα προσπαθούσε να παρουσιαστεί ως ο ηγέτης που έφερε πίσω τους ομήρους (αν το καταφέρει), ενώ οι αντίπαλοί του θα τον κατηγορούσαν ως τον άνθρωπο που επέτρεψε να συμβεί η 7η Οκτωβρίου επί των ημερών του.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, το σχέδιό έχει βρει αρκετούς υποστηρικτές. Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ το επικρότησε, όπως και οι οικογένειες των ομήρων. Από την άλλη, οι ηγέτες αραβικών χωρών τάχθηκαν θετικά, αλλά απέδωσαν τα εύσημα στον Ντόναλντ Τραμπ και όχι στον Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός δεν διήρκησε πολύ. Η αρχική αντίδραση της Χαμάς ήταν αποκαλυπτική: το σχέδιο δεν είχε καν σταλεί προς ενημέρωσή τους πριν ανακοινωθεί στον κόσμο. Και χωρίς δική τους συναίνεση, τι αξία έχει μια συμφωνία; Μπορεί να λειτουργήσει; Η Χαμάς ξεκαθαρίζει ότι δεν υπογράφει τίποτα που να μην περιλαμβάνει την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση — κάτι που το σχέδιο αυτό επιδεικτικά αγνοεί.

Και ας μην ξεχνάμε: οι όμηροι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς. Όσες απειλές κι αν εκτοξεύει ο Τραμπ για τις συνέπειες αν η οργάνωση δεν συναινέσει, αυτό που έχει μεγαλύτερη απήχηση στην ισραηλινή κοινωνία είναι η επιστροφή των ομήρων. Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, τότε οι όμηροι δεν θα επιστρέψουν.

Γάζα: Όχι σε μια ηγεσία τύπου Τραμπ-Μπλερ

Όσο για τη διακυβέρνηση της Γάζας, δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση αποδοχής μιας ηγεσίας τύπου Τραμπ-Μπλερ. «Ο Τόνι Μπλερ είναι ένας εγκληματίας πολέμου που θα έπρεπε να βρίσκεται στη Χάγη, όχι στη Γάζα», είπε χαρακτηριστικά ο βετεράνος Παλαιστίνιος πολιτικός Μουστάφα Μπαργκούτι, μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Πρόκειται για άποψη που ακούγεται επανειλημμένα.

Διαβάστε: Τόνι Μπλερ για σχέδιο ειρήνης Τραμπ: «Τολμηρό και έξυπνο, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο»

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. «Θα το πιστέψω όταν το δω να συμβαίνει», ανέφερε μια στρατιωτική πηγή. «Είμαι πιο αισιόδοξος από πριν», ανέφερε ένας άλλος συνομιλητής, «αλλά πριν δεν ήμουν καθόλου».

Κανείς δεν παρασύρεται. Τα εμπόδια και οι αμοιβαίες υποχωρήσεις είναι πολλά. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν εξελίξεις – κι αν συμβούν, δεν αποκλείεται να εξελιχθούν με ταχύτητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Δεν θα παραδώσουμε ποτέ την πατρίδα μας - Θα κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Βενεζουέλα»

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διχάζει το σχέδιο Τραμπ για ομήρους και ειρήνη - Η οργή των υπουργών και η θέση της Χαμάς

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με βίντεο του MrBeast: Έβαλε κασκαντέρ να δραπετεύσει από φλεγόμενο σπίτι για 500.000 δολάρια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μποτσουάνα: Ελέφαντας ανέτρεψε κανό σε σαφάρι – Τραυματίστηκε τουρίστρια

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Δυσάρεστα νέα για τις ξυλόσομπες: «Καμπανάκι» από επιστήμονες - Δεν είναι και τόσο «αθώες»

09:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Σπουδαίες μάχες για τους Έλληνες της Ευρώπης - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

09:26WHAT THE FACT

Η ρωσική «Κιβωτός του Νώε» επιστρέφει στη Γη με 75 ποντίκια, 1.500 μύγες και πάνω από 30 πειράματα

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλειστά 5.000 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας – Από αγροτεμάχια έως… αποθήκες

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη: Στην Ελλάδα ο Jonathan Haidt - Σε πρώτο πλάνο ο ψηφιακός εθισμός των παιδιών

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ευκαιρία για απαντήσεις η Εξεταστική»

09:10ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

09:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την αποστολή για την Άρσεναλ - Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

08:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και το Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Σκοτεινά σημεία στον θάνατο της ηθοποιού - Η οικογένεια ζητά διερεύνηση ανθρωποκτονίας

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα «θα παραγκωνίσει τους Παλαιστινίους» - Ο Μπλερ, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος και οι άλλοι

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:10ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ