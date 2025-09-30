Ισραήλ: Διχάζει το σχέδιο Τραμπ για ομήρους και ειρήνη - Η οργή των υπουργών και η θέση της Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φιλοξενεί μια τριμερή τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, στο Οβάλ Γραφείο, την Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου

Όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιστρέψει στο Ισραήλ, θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα κύμα αντιδράσεων. Κάποιοι επαινούν το σχέδιο για τη «νέα Γάζα», άλλοι το απορρίπτουν – κανείς όμως δεν μένει αδιάφορος.

Ανάμεσα σε αυτούς που αντιδρούν βρίσκονται μέλη του υπουργικού συμβουλίου. Ο Νετανιάχου θα προσέλθει σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Τρίτης, όπου θα έρθει αντιμέτωπος με την αγανάκτηση των δύο πιο σκληροπυρηνικών υπουργών του – του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και του Μπετσαλέλ Σμότριτς.

Και οι δύο θεωρούν τις υποχωρήσεις ως ένδειξη αδυναμίας και εξοργίστηκαν στο ενδεχόμενο ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στο Κατάρ για την επίθεση στη Ντόχα. Ο Μπεν-Γκβιρ δήλωσε ότι όχι μόνο δεν είναι λόγος ντροπής, αλλά επρόκειτο για μια «σημαντική, δίκαιη και απολύτως ηθική επίθεση. Το Κατάρ είναι ένα κράτος που στηρίζει, χρηματοδοτεί και υποκινεί την τρομοκρατία».

Διαβάστε: Το σχέδιο Τραμπ για Γάζα: Τερματισμός πολέμου και ανοικοδόμηση – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη

Ο Σμοτρίτς, συνέκρινε τον Νετανιάχου με την πολιτική κατευνασμού του Νέβιλ Τσάμπερλεν απέναντι στους Ναζί, λέγοντας ότι η «ταπεινωτική απολογία» του ήταν «ντροπή».

Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι δύο άνδρες μπορούν πραγματικά να παραμείνουν στο ίδιο υπουργικό συμβούλιο με τον Νετανιάχου – κι αν όχι, πόσο γρήγορα θα οδηγηθεί η κυβέρνηση σε κατάρρευση.

Ακόμα κι αν αυτό συμβεί, δεν θα σήμαινε την ακύρωση του ειρηνευτικού σχεδίου – εφόσον ο Νετανιάχου επιβιώσει – επειδή θα έχει την υποστήριξη αρκετών κομμάτων της αντιπολίτευσης για να ψηφιστεί ως νόμος.

Ισραήλ: Το σενάριο των πρόωρων εκλογών

Ωστόσο, θα επιτάχυνε την πορεία προς πρόωρες εκλογές, εκεί όπου ο Νετανιάχου θα προσπαθούσε να παρουσιαστεί ως ο ηγέτης που έφερε πίσω τους ομήρους (αν το καταφέρει), ενώ οι αντίπαλοί του θα τον κατηγορούσαν ως τον άνθρωπο που επέτρεψε να συμβεί η 7η Οκτωβρίου επί των ημερών του.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, το σχέδιό έχει βρει αρκετούς υποστηρικτές. Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ το επικρότησε, όπως και οι οικογένειες των ομήρων. Από την άλλη, οι ηγέτες αραβικών χωρών τάχθηκαν θετικά, αλλά απέδωσαν τα εύσημα στον Ντόναλντ Τραμπ και όχι στον Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός δεν διήρκησε πολύ. Η αρχική αντίδραση της Χαμάς ήταν αποκαλυπτική: το σχέδιο δεν είχε καν σταλεί προς ενημέρωσή τους πριν ανακοινωθεί στον κόσμο. Και χωρίς δική τους συναίνεση, τι αξία έχει μια συμφωνία; Μπορεί να λειτουργήσει; Η Χαμάς ξεκαθαρίζει ότι δεν υπογράφει τίποτα που να μην περιλαμβάνει την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση — κάτι που το σχέδιο αυτό επιδεικτικά αγνοεί.

Και ας μην ξεχνάμε: οι όμηροι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς. Όσες απειλές κι αν εκτοξεύει ο Τραμπ για τις συνέπειες αν η οργάνωση δεν συναινέσει, αυτό που έχει μεγαλύτερη απήχηση στην ισραηλινή κοινωνία είναι η επιστροφή των ομήρων. Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο, τότε οι όμηροι δεν θα επιστρέψουν.

Γάζα: Όχι σε μια ηγεσία τύπου Τραμπ-Μπλερ

Όσο για τη διακυβέρνηση της Γάζας, δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση αποδοχής μιας ηγεσίας τύπου Τραμπ-Μπλερ. «Ο Τόνι Μπλερ είναι ένας εγκληματίας πολέμου που θα έπρεπε να βρίσκεται στη Χάγη, όχι στη Γάζα», είπε χαρακτηριστικά ο βετεράνος Παλαιστίνιος πολιτικός Μουστάφα Μπαργκούτι, μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Πρόκειται για άποψη που ακούγεται επανειλημμένα.

Διαβάστε: Τόνι Μπλερ για σχέδιο ειρήνης Τραμπ: «Τολμηρό και έξυπνο, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο»

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. «Θα το πιστέψω όταν το δω να συμβαίνει», ανέφερε μια στρατιωτική πηγή. «Είμαι πιο αισιόδοξος από πριν», ανέφερε ένας άλλος συνομιλητής, «αλλά πριν δεν ήμουν καθόλου».

Κανείς δεν παρασύρεται. Τα εμπόδια και οι αμοιβαίες υποχωρήσεις είναι πολλά. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν εξελίξεις – κι αν συμβούν, δεν αποκλείεται να εξελιχθούν με ταχύτητα.

Διαβάστε επίσης