Στα χέρια της Χαμάς το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρέδωσαν το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ στη Χαμάς

Οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρέδωσαν το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δήλωσε αξιωματούχος προσκείμενος στις συνομιλίες.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ «μόλις συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και τους παρουσίασαν το σχέδιο. Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα απαντήσουν», δήλωσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera Mubasher TV, ο αξιωματούχος της Χαμάς Μαχμούντ Μαρντάουι δήλωνε ότι η οργάνωσή του δεν είχε λάβει ακόμη το γραπτό ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Μαρντάουι λίγο μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε την υποστήριξή του στο σχέδιο των ΗΠΑ.

