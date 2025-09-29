Τόνι Μπλερ για σχέδιο ειρήνης Τραμπ: «Τολμηρό και έξυπνο, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο»

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ χαιρέτισε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο προβλέπει τη συμμετοχή του σε μια διεθνή επιτροπή συμβούλων υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα εποπτεύει μια μεταβατική κυβέρνηση Παλαιστινίων τεχνοκρατών υπεύθυνων για τη διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταρτίσει ένα τολμηρό και έξυπνο σχέδιο το οποίο, εάν εγκριθεί, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να φέρει άμεση ανακούφιση στη Γάζα, να προσφέρει την ευκαιρία για ένα καλύτερο και πιο φωτεινό μέλλον για τον λαό της, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη και διαρκή ασφάλεια του Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», δήλωσε ο Μπλερ στην πρώτη δημόσια δήλωσή του μετά την ανακοίνωση του σχεδίου.

«Μας προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία να τερματίσουμε δύο χρόνια πολέμου, δυστυχίας και ταλαιπωρίας και ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για την ηγεσία, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή του», δήλωσε ο Μπλερ.

«Ιδιαίτερα, η προθυμία του Τραμπ να προεδρεύσει του «Συμβουλίου Ειρήνης» για την εποπτεία της νέας Γάζας αποτελεί ένα τεράστιο μήνυμα υποστήριξης και εμπιστοσύνης στο μέλλον της Γάζας, στην πιθανότητα οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι να βρουν ένα δρόμο προς την ειρήνη, και στο δυναμικό για μια ευρύτερη περιφερειακή και παγκόσμια συμμαχία για την καταπολέμηση των δυνάμεων του εξτρεμισμού και την προώθηση της ειρήνης και της ευημερίας μεταξύ των εθνών», πρόσθεσε ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός.

Το αμερικανικό σχέδιο δανείζεται σε μεγάλο βαθμό από την πρόταση του ίδιου του Μπλερ για τη δημιουργία μιας μεταβατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα διοικεί τη Λωρίδα μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με την Times of Israel.

