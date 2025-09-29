Γάζα: «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την ηγεσία Τραμπ προβλέπει το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάκρεια συνέντευξης Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργο, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Το σχέδιο είκοσι σημείων του για τον τερματισμό του πολέμου και την επόμενη ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας που συμφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου την Δευτέρα (29/09) προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς εποπτικού οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», υπό την ηγεσία του ίδιου του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε ότι οι αραβικές χώρες και το Ισραήλ του ζήτησαν να πάρει τα ηνία του, ενώ ηγέτες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, αναμένεται να αναλάβουν ρόλο εντός του εποπτικού οργάνου.

Το συμβούλιο θα συνεργάζεται με την Παγκόσμια Τράπεζα και «θα είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη και την εκπαίδευση μιας νέας κυβέρνησης που θα αποτελείται από Παλαιστινίους και από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο».

Η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες δεν θα έχουν κανένα ρόλο στο συμβούλιο ή στη διακυβέρνηση της Γάζας, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, σύμφωνα με την Times of Israel.

