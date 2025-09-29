Νετανιάχου: Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να συμμετάσχει στο μέλλον της Γάζας χωρίς ριζική αλλαγή

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε τη Δευτέρα από τον Λευκό Οίκο ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μπορεί να έχει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας χωρίς να «μεταμορφωθεί ριζικά».

«Εκτιμώ τη σταθερή σας θέση ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να έχει κανένα ρόλο στη Γάζα χωρίς να υποστεί ριζική και πραγματική μεταμόρφωση», δήλωσε ο Νετανιάχου προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου των δύο ηγετών στο Λευκό Οίκο.

«Δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ισραηλινών πιστεύει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα αλλάξει τη στάση της», ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου. «Αλλά αντί να περιμένουμε για αυτήν την θαυματουργή μεταμόρφωση, το σχέδιό σας προσφέρει μια πρακτική και ρεαλιστική πορεία για τη Γάζα τα επόμενα χρόνια, κατά την οποία η Γάζα θα διοικείται – ούτε από τη Χαμάς ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή – αλλά από όσους είναι αφοσιωμένοι στην πραγματοποίηση μιας πραγματικής ειρήνης με το Ισραήλ».

Το ειρηνευτικό σχέδιο που προτείνουν οι ΗΠΑ προβλέπει τη δημιουργία ενός μεταβατικού οργάνου για τη διακυβέρνηση της Γάζας,

Ωστόσο, το σχέδιο δεν αποκλείει τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μελλοντική διακυβέρνηση, αλλά αντίθετα δηλώνει: «Καθώς προχωρά η ανασυγκρότηση της Γάζας και καθώς το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής εφαρμοστεί πιστά, ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων, την οποία αναγνωρίζουμε ως φιλοδοξία του παλαιστινιακού λαού».

Το σχέδιο 20 σημείων των ΗΠΑ αποκλείει τη συμμετοχή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας.

