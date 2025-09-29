Τα ΗΑΕ πιέζουν τον Νετανιάχου να αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα κατά τη σημερινή συνάντησή τους και να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, όπως δήλωσε στο Reuters ένας εκπρόσωπος με γνώση του θέματος.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πιο σημαντική αραβική χώρα που ομαλοποίησε τις σχέσεις της με το Ισραήλ στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι η προσάρτηση θα κλείσει την πόρτα σε περαιτέρω ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με άλλες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδονησίας, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η θέση των ΗΑΕ σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα κοινοποιήθηκε στον Νετανιάχου από τον υπουργό Εξωτερικών τους, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαΐντ, σε συνάντηση με τον Ισραηλινό ηγέτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

