Λευκός Οίκος: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα

«Είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για ένα πλαίσιο που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Δευτέρας.

Η Λέβιτ είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει ένα σχέδιο ειρήνης με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μιλήσει επίσης με ηγέτες στο Κατάρ, οι οποίοι διαμεσολαβούν στην επικοινωνία με τη Χαμάς, είπε.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις και ίσως να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματίσουμε αυτήν την σύγκρουση», είπε.

