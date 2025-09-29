Τραμπ: Στο «τελικό στάδιο» οι συνομιλίες για τη Γάζα – Επιφυλακτικός ο Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι μια συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Πιο επιφυλακτικός ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Newsbomb

Τραμπ: Στο «τελικό στάδιο» οι συνομιλίες για τη Γάζα – Επιφυλακτικός ο Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο της Ουάσινγκτον να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα βρίσκονται «στα τελικά τους στάδια», εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως μια συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες. Ο ίδιος αναμένεται να συναντηθεί σε λίγες ώρες στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στον Μπαράκ Ραβίντ για το Axios και το Channel 12, ο Τραμπ τόνισε ότι «όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κλείσουν μια συμφωνία», σημειώνοντας πως «οι αραβικές χώρες ήταν φανταστικές στη συνεργασία, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους».

Όπως είπε, «ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι (σ.σ. Νετανιάχου) θέλει ειρήνη», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία θα πρόκειται για «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε πιο προσεκτικός. «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή», είπε, επισημαίνοντας ότι στόχος του Ισραήλ παραμένει η απελευθέρωση των ομήρων, ο τερματισμός της κυριαρχίας της Χαμάς, ο αφοπλισμός και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ώστε να ανοίξει ένα νέο μέλλον τόσο για τους κατοίκους της όσο και για την περιοχή συνολικά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε μάστιγα εξελίσσονται οι κλοπές στα μέσα μεταφοράς - Αυξάνονται και οι σεξουαλικές επιθέσεις

06:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Πάνω από μία ώρα η αναμονή την Κυριακή

06:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές - Στο 51% το ακριβές ποσοστό τους

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο επίκεντρο τροχαίου στη Φιλοθέη – Όλο το χρονικό, οι εξελίξεις και το βράδυ στα κρατητήρια

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα, η Revolut και τα … ζόρια στην Μεγάλη Βρετανία και προκλήσεις Βακάκη, τα περίεργα με το fund και Τα άυλα στοιχεία της Logismos

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση για νέα ισχυρότερη κακοκαιρία

05:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στο «τελικό στάδιο» οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – Επιφυλακτικός ο Νετανιάχου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 1,8 εκατ. δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου

04:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

04:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στους τέσσερις αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Νεκρός και ο δράστης

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Ικανοποίηση στις ΗΠΑ για την απελευθέρωση του Αμίρ Αμίρι από τους Ταλιμπάν

03:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Όλες οι αργίες για το νέο σχολικό έτος 2025 - 2026

02:44ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2024: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 116 προσλήψεις σε υπουργεία και επιμελητήρια (ΠΕ)

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Μολδαβία: Νίκη για το φιλοευρωπαϊκό κόμμα στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές

01:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία μορμόνων στο Μίσιγκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στο επίκεντρο τροχαίου στη Φιλοθέη – Όλο το χρονικό, οι εξελίξεις και το βράδυ στα κρατητήρια

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

23:37ΕΛΛΑΔΑ

«Έπρεπε να ήμουνα στη Δέσποινα», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ναταλία Γερμανού μετά το τροχαίο

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα, η Revolut και τα … ζόρια στην Μεγάλη Βρετανία και προκλήσεις Βακάκη, τα περίεργα με το fund και Τα άυλα στοιχεία της Logismos

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

06:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές - Στο 51% το ακριβές ποσοστό τους

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Γέροντας Παϊσιος: Πως θα καταλάβουμε ότι είναι κάποιος ψυχοπαθής

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη, λίγες ώρες μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη – Πήγε με ταξί

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

08:10ΚΟΣΜΟΣ

«Χορόν»: Ο χορός που οι Τούρκοι νομίζουν... δικό τους, παραβλέποντας το ίδιο του το όνομα - Πώς απάντησαν οι Έλληνες

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για την εγκατάλειψη

20:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στο Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά τις ζημιές σε 10 αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευσίνα: Οι αστυνομικοί έπιασαν τον διακινητή ναρκωτικών στον ύπνο - Βίντεο-ντοκουμέντο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Πάνω από μία ώρα η αναμονή την Κυριακή

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ, πρώτη νίκη ο Παναθηναϊκός – Νέα απώλεια για ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ