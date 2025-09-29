Τραμπ: Στο «τελικό στάδιο» οι συνομιλίες για τη Γάζα – Επιφυλακτικός ο Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο της Ουάσινγκτον να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα βρίσκονται «στα τελικά τους στάδια», εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως μια συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες. Ο ίδιος αναμένεται να συναντηθεί σε λίγες ώρες στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στον Μπαράκ Ραβίντ για το Axios και το Channel 12, ο Τραμπ τόνισε ότι «όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κλείσουν μια συμφωνία», σημειώνοντας πως «οι αραβικές χώρες ήταν φανταστικές στη συνεργασία, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους».

Όπως είπε, «ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι (σ.σ. Νετανιάχου) θέλει ειρήνη», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία θα πρόκειται για «μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Νετανιάχου εμφανίστηκε πιο προσεκτικός. «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Προέδρου Τραμπ αυτή τη στιγμή», είπε, επισημαίνοντας ότι στόχος του Ισραήλ παραμένει η απελευθέρωση των ομήρων, ο τερματισμός της κυριαρχίας της Χαμάς, ο αφοπλισμός και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ώστε να ανοίξει ένα νέο μέλλον τόσο για τους κατοίκους της όσο και για την περιοχή συνολικά.