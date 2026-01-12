Χάος στο Ιράν: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών - Πάνω από 10.600 συλλήψεις

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Ιράν, σύμφωνα με μία ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ωστόσο όπως αναφέρει υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αριθμός να είναι ακόμα υψηλότερος.

Το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency επιβεβαίωσε 572 θανάτους. Από τους νεκρούς, 503 εκτιμάται ότι ήταν διαδηλωτές και 69 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Τα στοιχεία της ομάδας έχουν αποδειχθεί ακριβή και αξιόπιστα σε προηγούμενες αναταραχές στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιεί υποστηρικτές στο Ιράν για την επαλήθευση πληροφοριών.

Παράλληλα, περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, ενώ οι διαμαρτυρίες βρίσκονται τώρα στην τρίτη εβδομάδα τους.

Σύμφωνα με επαληθευμένα στοιχεία που επικαλείται το Sky News, διαμαρτυρίες σημειώνονται σε 21 επαρχίες, δημοσιεύοντας χάρτη με τις τοποθεσίες.

Την ίδια ώρα, τα ιρανικά κρατικά μέσα μεταδίδουν εικόνες και πλάνα από διαδηλώσεις υπέρ της κυβέρνησης του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - με συνθήματα «θάνατος στην Αμερική» και «θάνατος στο Ισραήλ» να ακούγονται, στην πλατεία «Ισλαμικής Επανάστασης».

Η διαδήλωση χαρατκηρίστηκε ως «ιρανική εξέγερση κατά της αμερικανο-σιωνιστικής τρομοκρατίας» χωρίς να αναφέρει τους λόγους που πυροδότησαν τις διαμαρτυρίες.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν δημοσίευσε πλάνα από μια τέτοια συγκέντρωση στην Τεχεράνη.