Η Jennifer Lawrence με διάφανη «Givenchy» τουαλέτα, 11 χρόνια μετά τη θρυλική εμφάνιση της Beyoncé

Το κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών 2026 δεν γινόταν να το χάσει κανείς.

Τηλεοπτικοί και κινηματογραφικοί αστέρες έδωσαν το παρών στη λαμπερή βραδιά του Χόλιγουντ με εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές, πολλές από τις οποίες θα μείνουν αξέχαστες, όπως εκείνη της Jennifer Lawrence που αποτέλεσε μια ξεκάθαρη αναφορά σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές μόδας όλων των εποχών.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε ένα διάφανο, βαθύ ντεκολτέ, custom Givenchy φόρεμα με πλαϊνά κοψίματα και στρατηγικά τοποθετημένα λουλουδάτα κεντήματα, το οποίο συνδύασε με ένα κεντημένο, ροζ παστέλ γιακά με λουλούδια.

Όσοι παρακολουθούν στενά τη μόδα της τελευταίας δεκαετίας, δεν γινόταν να μην βιώσουν ένα déjà vu, βλέποντας αυτή την εμφάνιση, καθώς το look της Lawrence θύμισε έντονα το Givenchy φόρεμα που είχε φορέσει η Beyoncé στο Met Gala του 2015. Εκείνο το φόρεμα ήταν εξίσου αποκαλυπτικό, με διάφανη, στολισμένη με πολύτιμες πέτρες ουρά που άφηνε ακάλυπτους τους γλουτούς, και με μια σχεδόν αιθέρια όψη που δεν αντανακλούσε καθόλου το πραγματικό του βάρος. Ο τότε στιλίστας της Beyoncé, Ty Hunter, είχε αποκαλύψει στο WWD ότι ήταν ένα από τα πιο βαριά φορέματα που είχε φορέσει ποτέ.

