Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Περιφερειακός Υμηττού

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον Κηφισό και τον Περιφερειακό του Υμηττού.

Έντονη κίνηση υπάρχει στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, στους δρόμους του κέντρου των Αθηνών και τη λεωφόρο Κατεχάκη.

Στο «κόκκινο» είναι επίσης και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και η παραλιακή οδός στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Αλίμου.

Κίνηση υπάρχει παράλληλα, στις Αναπαύσεως και Θηβών στο Περιστέρι, στην Ιερά οδό και την Πέτρου Ράλλη.

Αναφορικά με τον Περιφερειακό Υμηττού υπάρχουν καθυστερήσεις 25΄- 30΄ από ύψος Χολαργού έως την έξοδο για Καρέα, καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά και καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.