Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα επιτρέψει ασφαλή διέλευση στα μέλη της Χαμάς εάν απελευθερωθούν οι όμηροι»

Για την ασφαλή διέλευση μελών της Χαμάς με την προϋπόθεση να αφήσουν ελεύθερους τους ομήρους δεσμεύθηκε σε συνέντευξή του ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News σχετικά με το σχέδιο 21 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, είπε ότι το Ισραήλ θα εξασφαλίσει στα μέλη της Χαμάς ασφαλή διέλευση, εάν τερματίσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, ενώ απέρριξε εκ νέου την Παλαιστινιακή Αρχή από την ηγεσία στη Γάζα μετά τον πόλεμο.

«Αν οι ηγέτες της Χαμάς τερματίσουν τον πόλεμο, απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, θα τους αφήσουμε ελεύθερους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αύριο, ο Νετανιάχου τόνισε επίσης, ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου των 21 σημείων της Ουάσινγκτον «πρέπει να διευθετηθούν».

«Αυτό είναι κάτι που έχω πει και στο παρελθόν, αλλά πρέπει να διευθετηθεί. Όλα αυτά, νομίζω, είναι μέρος του σχεδίου. Δεν πρόκειται να το προκαταλάβω, επειδή είμαστε σε συζητήσεις», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε επίσης την αντίθεσή του στην ανάληψη της κυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή την οποία απέρριψε την περασμένη εβδομάδα και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τους Times of Israel το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει - εφόσον απεέυθερωθούν οι όμηροι - αμνηστία για τα μέλη της Χαμάς που δεσμεύονται για ειρηνική συνύπαρξη, ενώ όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση σε τρίτες χώρες.

Η πρόταση αφήνει το ενδεχόμενο ενός παλαιστινιακού κράτους στο μέλλον, το οποίο βρίσκεται σε συνάρτηση με την ανάπλαση της Γάζας και μια συνολική μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής.