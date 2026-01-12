Μεταγραφές: Μια ανάσα από τον Κραλ ο Παναθηναϊκός

Μια ανάσα από την πραγματοποίηση μίας ακόμα πολύ σημαντικής μεταγραφικής κίνησης βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες η ομάδα του "τριφυλλιού" είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Άλεξ Κραλ.

Ο παίκτης της Ουνιόν Βερολίνου, που δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή του, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους "πράσινους" και δεν αποκλείεται άμεσα να υπάρξουν εξελίξεις.

Ο 27χρονος μέσος κουβαλάει ένα σημαντικό βιογραφικό, ενώ μετράει 48 συμμετοχές με 2 γκολ στην εθνική Τσεχίας.

Τη φετινή σεζόν είναι πιο περιορισμένος ο ρόλος του στην ομάδα του Βερολίνου, μετρώντας 9 συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή στην Bundesliga.

Το who is who του Κραλ

Πριν από επτά χρόνια, η Σπαρτάκ Μόσχας έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 12 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της από τη Σλάβια Πράγας. Ακολούθησαν περάσματα από Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ, πριν φορέσει τη φανέλα της Ουνιόν Βερολίνου, όπου βρίσκεται τα τελευταία 1,5 χρόνια για την τρίτη θητεία του στον σύλλογο.

Εως τώρα, ο 27χρονος Τσέχος χαφ έχει 62 εμφανίσεις στην Bundesliga και 37 στη La Liga, ενώ έχει συμμετοχές σε Champions League και Europa League.

Διαβάστε επίσης