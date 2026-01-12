Μεταγραφές: Μια ανάσα από τον Κραλ ο Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες ο Άλεξ Κραλ είναι έτοιμος να αφήσει την Ουνιόν Βερολίνου και να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Newsbomb

Άλεξ Κραλ
EPA/Quique Curbelo
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ανάσα από την πραγματοποίηση μίας ακόμα πολύ σημαντικής μεταγραφικής κίνησης βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες η ομάδα του "τριφυλλιού" είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Άλεξ Κραλ.

Ο παίκτης της Ουνιόν Βερολίνου, που δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή του, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους "πράσινους" και δεν αποκλείεται άμεσα να υπάρξουν εξελίξεις.

Ο 27χρονος μέσος κουβαλάει ένα σημαντικό βιογραφικό, ενώ μετράει 48 συμμετοχές με 2 γκολ στην εθνική Τσεχίας.

Τη φετινή σεζόν είναι πιο περιορισμένος ο ρόλος του στην ομάδα του Βερολίνου, μετρώντας 9 συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή στην Bundesliga.

Το who is who του Κραλ

Πριν από επτά χρόνια, η Σπαρτάκ Μόσχας έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 12 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της από τη Σλάβια Πράγας. Ακολούθησαν περάσματα από Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ, πριν φορέσει τη φανέλα της Ουνιόν Βερολίνου, όπου βρίσκεται τα τελευταία 1,5 χρόνια για την τρίτη θητεία του στον σύλλογο.

Εως τώρα, ο 27χρονος Τσέχος χαφ έχει 62 εμφανίσεις στην Bundesliga και 37 στη La Liga, ενώ έχει συμμετοχές σε Champions League και Europa League.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ και το ματς με τον Άρη

18:59ΕΛΛΑΔΑ

O «Σκοπελίτης» παλεύει με τα κύματα εν μέσω θαλασσοταραχής στο Αιγαίο - Δείτε βίντεο

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Προσπάθειες προσέγγισης - Επικοινωνία του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών με τον απεσταλμένο του Τραμπ

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Η Πόπη ήθελε την ελευθερία της» - Τι κατέθεσε για την υπόθεση του Παναγιωτάκη

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν δύο ξένα πλοία κοντά σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με πηγή

18:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Δεν υφίσταται πλέον θέμα Μπαρίνοφ – Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ρώσος

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αίνιγμα με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα - «Έχει αλλάξει κινητό», λέει φίλη της

18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: Fast track η διαδικασία

18:37LIFESTYLE

Χρυσές Σφαίρες 2026: Ο Owen Cooper του «Adolescence ο νεότερος νικητής Β' Ανδρικού Ρόλου στην τηλεόραση - Η αναφορά στη γνωριμία με το ίνδαλμά του, Leonardo DiCaprio

18:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εντυπωσιακό σέλας καταγράφηκε από αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Βίντεο

18:28ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μυστήριο με τον θάνατο Ρώσου στη ρωσική πρεσβεία - Τι έδειξε η νεκροψία

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Μια ανάσα από τον Κραλ ο Παναθηναϊκός

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων και Περιφερειακός Υμηττού

18:23WHAT THE FACT

Μην εμπιστεύεσαι αυτό που βλέπεις - Πώς να αναγνωρίζετε τα fake βίντεο

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πολικές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη - Πότε έρχεται νέα ψυχρή εισβολή

18:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Μισεουί και Μεντίλ οι «κίτρινοι»

18:13LIFESTYLE

GIO Καραντώνης: O viral παίκτης του Survivor – Οι ατάκες και η ζωή πριν το ριάλιτι

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικο κορίτσι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ - «Ήταν όλα σύμπτωση»

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Θρίλερ με θάνατο βρέφους λίγο πριν τη γέννα - Στο εδώλιο ο γιατρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Θρίλερ με θάνατο βρέφους λίγο πριν τη γέννα - Στο εδώλιο ο γιατρός

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

18:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Πολικές θερμοκρασίες μέχρι την Τετάρτη - Πότε έρχεται νέα ψυχρή εισβολή

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα», λέει η 23χρονη κόρη του 54χρονου που κρίθηκε προφυλακιστέος

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός του γιατρός

09:48LIFESTYLE

Σάλος με κατάστημα εστίασης: Χρησιμοποιεί τον Γιώργο Παπαδάκη με ΑΙ για να διαφημίσει καφέ

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο σπαραγμός και η έκκληση της μητέρας του Άγγελου στους φίλους του - «Μιλήστε, ο γιος μου βγήκε μία βόλτα και δεν γύρισε ποτέ»

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμοι ακόμα και για πόλεμο, τύραννος ο Τραμπ» λένε οι Ιρανοί - Οι Ισραηλινοί μιλούν για χιλιάδες νεκρούς, ωθούν τον Τραμπ να επιτεθεί αλλά «δεν λερώνουν τα χέρια τους με αίμα»

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

15:20ΚΟΣΜΟΣ

«Ο άνθρωπος που έπεσε από το διάστημα»: Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του κοσμοναύτη πριν χαθεί στο κενό

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Καρχαρίες περικύκλωσαν γυναίκα που έκανε κατάδυση - Η στιγμή της επίθεσης (Βίντεο)

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ - «Ήταν όλα σύμπτωση»

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Ίλιον - Ακούγονται εκρήξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ