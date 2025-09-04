ΗΑΕ προς Ισραήλ: «Κόκκινη γραμμή» για τις συμφωνίες του Αβραάμ η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Άποψη της περιοχής κοντά στο Maale Adumim στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, όπου ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι θα κατασκευαστεί οικισμός, στο πλαίσιο του οικιστικού έργου E1, Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) προειδοποίησαν το Ισραήλ ότι η προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης θα ξεπερνούσε τα όρια και θα υπονόμευε το πνεύμα των Συμφωνιών του Αβραάμ που ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Μια ανώτερη αξιωματούχος των Εμιράτων, η Λάνα Νουσέιμπε, δήλωσε ότι μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε το τέλος της λύσης των δύο κρατών για την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε ότι χαιρετίζει τη θέση των ΗΑΕ, ανέφερε το BBC.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει το θέμα. Ωστόσο, οι δηλώσεις της Νουσέιμπε ήρθαν μετά την αποκάλυψη από τον ακροδεξιό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς μιας πρότασης για την προσάρτηση περίπου των τεσσάρων πέμπτων της Δυτικής Όχθης.

Το Ισραήλ έχει κατασκευάσει περίπου 160 οικισμούς που στεγάζουν 700.000 Εβραίους από τότε που κατέλαβε τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ - εδάφη που οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν, μαζί με τη Γάζα, για ένα ελπιδοφόρο μελλοντικό κράτος - κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή το 1967. Εκτιμάται ότι 3,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν δίπλα τους.

Οι οικισμοί είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Συμφωνίες Αβραάμ της πρώτης θητείας Τραμπ

Σύμφωνα με τις συμφωνίες του Αβραάμ του 2020, που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο καθιέρωσαν πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις των ΗΑΕ για την υπογραφή των συμφωνιών ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει τα σχέδιά της για την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών και της Κοιλάδας του Ιορδάνη. Ο Νετανιάχου δήλωσε τότε ότι είχε συμφωνήσει να «αναστείλει» τα σχέδια, αλλά ότι αυτά παρέμεναν «στο τραπέζι».

Πολλοί υπουργοί της τρέχουσας φιλο-εποικιστικής κυβερνητικής συμμαχίας του υποστηρίζουν από καιρό την προσάρτηση μέρους ή του συνόλου της Δυτικής Όχθης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητούν αν θα προχωρήσουν σε τέτοια σχέδια ως απάντηση στις πρόσφατες ανακοινώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και ορισμένων άλλων χωρών ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το μήνα.

Ο ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς κρατά έναν χάρτη που δείχνει το σχέδιο εποικισμού E1 κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου κοντά στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg) AP

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, θα ισοδυναμούσε με «επιβράβευση για την τρομοκρατία».

Τα ΗΑΕ είναι ένα από τα 147 κράτη μέλη του ΟΗΕ που έχουν ήδη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

«Από την αρχή, θεωρήσαμε τις συμφωνίες [Αβραάμ] ως έναν τρόπο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον παλαιστινιακό λαό και τη νόμιμη προσδοκία του για ένα ανεξάρτητο κράτος», δήλωσε η Νουσέιμπε, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ για πολιτικά θέματα.

Πρόσθεσε: «Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα αποτελούσε κόκκινη γραμμή για τα ΗΑΕ.

«Αυτό θα υπονομεύσει σοβαρά το όραμα και το πνεύμα των συμφωνιών, θα τερματίσει την προσπάθεια για περιφερειακή ολοκλήρωση και θα αλλάξει την ευρέως αποδεκτή συναίνεση σχετικά με την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει αυτή η σύγκρουση – δύο κράτη που συνυπάρχουν ειρηνικά, με ευημερία και ασφάλεια».

Σμότριτς: Το 82% της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Σμότριτς - που και ο ίδιος είναι έποικος και έχει τον έλεγχο του σχεδιασμού στη Δυτική Όχθη - δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ ότι «έχει έρθει η ώρα» για την προσάρτηση.

«Η ιδέα της διαίρεσης της χώρας και της ίδρυσης ενός κράτους τρομοκρατίας στο κέντρο της πρέπει να αποσυρθεί μια για πάντα», πρόσθεσε.

Παρουσίασε έναν χάρτη που, όπως είπε, έδειχνε μια πρόταση της διοίκησης των οικισμών του υπουργείου Άμυνας για «εφαρμογή της ισραηλινής κυριαρχίας» σε περίπου 82% του εδάφους, η οποία, όπως είπε, ήταν σύμφωνη με την αρχή «μέγιστη έκταση γης με όσο το δυνατόν λιγότερους Άραβες».

Το υπόλοιπο 18% του εδάφους αποτελούταν από απομονωμένους θύλακες γύρω από έξι παλαιστινιακές πόλεις - Τζενίν, Τούλκαρμ, Ναμπλούς, Ραμάλα, Ιεριχώ και Χεβρόν.

Ο προτεινόμενος χάρτης. Στο κίτρινο οι παλαιστινιακοί θύλακες. X

Η Βηθλεέμ ήταν μεταξύ των πολλών άλλων παλαιστινιακών πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών που δεν περιλαμβάνονταν, ενώ η Ανατολική Ιερουσαλήμ είχε ήδη προσαρτηθεί από το Ισραήλ το 1980, σε μια κίνηση που δεν αναγνωρίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας.

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι θα «συνεχίσουν να διαχειρίζονται τις ζωές τους, στο άμεσο μέλλον με τον ίδιο τρόπο που γίνεται σήμερα μέσω της Παλαιστινιακής Αρχής και, αργότερα, μέσω εναλλακτικών λύσεων περιφερειακής πολιτικής διαχείρισης».

Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία κυβερνά περιοχές της Δυτικής Όχθης που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του Ισραήλ, δήλωσε ότι το σχέδιο του Σμότριτς αποτελεί «άμεση απειλή» για τις ελπίδες για ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο Yehuda Shaul του Ofek Centre, ενός think tank που αγωνίζεται για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής, αναδημοσίευσε τον χάρτη του Smotrich στο X και έγραψε: «Μου θυμίζει έναν άλλο χάρτη σε μια διαφορετική ήπειρο, από τον 20ό αιώνα. Υπάρχει μια λέξη στα Αφρικάανς για να περιγράψει αυτό το καθεστώς».

