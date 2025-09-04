Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα για το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σε συνέχεια της χθεσινής δήλωσης του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με την οποία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, ήρθε σήμερα και η επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ευρωπαϊκοί εισαγγελείς ερευνούν πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με το έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (2 δισεκατομμύρια δολάρια) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κύπρου και την εισαγγελική αρχή.

Ο ελληνικός διαχειριστής δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας IPTO κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για τη σύνδεση των ευρωπαϊκών και κυπριακών δικτύων μεταφοράς και την μετέπειτα επέκτασή του στο Ισραήλ.

Το έργο έχει υποστεί πολλαπλές καθυστερήσεις, όπως αναφέρει το Reuters, και η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για το έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών.

Μαρινάκης: Δεν μπορεί να το πληρώσει μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος

Σε όλες τις ενέργειες της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόπωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς για το καλώδιο και ποιος τελικά θα πληρώσει το κόστος, ανέφερε ότι «το καλώδιο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο εμείς επιδιώκουμε και θέλουμε να ολοκληρωθεί». Πρόσθεσε όμως ότι είναι σημαντικό να γίνει καταμερισμός του κόστους. «Δεν μπορεί να το πληρώσει μόνο ο Έλληνας φορολογούμενος», τόνισε χαρακτηριστικά.

