Το «βραχύκλωμα» με το καλώδιο και πώς επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb υπήρξε ενόχληση και στις Βρυξέλλες

Αλεξία Τασούλη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
H δήλωση του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, στη βάση δύο μελετών που κατέχει, δεν είναι βιώσιμο, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν θα συναινέσει στην εκταμίευση των 25 εκατ. ευρώ, που αναμένει να πληρωθεί ο ΑΔΜΗΕ, έναντι πολλαπλάσιων δαπανών τις οποίες έκανε μέχρι στιγμής για τη διασύνδεση, αιφνιδίασε την ελληνική κυβέρνηση ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb υπήρξε ενόχληση και στις Βρυξέλλες.

Και ασφαλώς οι δηλώσεις αυτές θα γίνουν «βούτυρο στο ψωμί» της Τουρκίας που δεν επιθυμεί το έργο αυτό να γίνει για γεωπολιτικούς λόγους.

Η ενόχληση του Μεγάρου Μαξίμου έγινε εμφανής δια δύο κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε ότι το καλώδιο είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό και δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας. «Αφορά τις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί επομένως πρότζεκτ ευρωπαϊκής προτεραιότητας», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «έχουν υπάρξει κατά καιρούς συζητήσεις μεταξύ των δύο Κυβερνήσεων. Είναι ένα σχέδιο από το οποίο κυρίως ωφελημένη, κατά τη δική μας άποψη, είναι η Κύπρος. Για λόγους νομίζω προφανείς, αίρεται η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Από εκεί και πέρα, η δέσμευση της ελληνικής Κυβέρνησης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Έχει εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά και με συγκεκριμένες κινήσεις από επιμέρους υπουργεία και δημόσιους φορείς, αλλά απομένει να ξεκαθαριστεί τι θέλει να κάνει και η Κύπρος».

«Όσον αφορά στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, η δέσμευσή μας είναι δεδομένη. Η κυπριακή Κυβέρνηση είναι αυτή, μετά και τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου που πρέπει να αποσαφηνίσει τη στάση της», κατέληξε.

Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Από την πλευρά του ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι βούληση της Αθήνας είναι η ολοκλήρωση του έργου, προσθέτοντας πάντως ότι «δεν υπάρχει περίπτωση το σύνολο του δημοσιονομικού κόστους να το επωμιστούν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Εμείς επιδιώκουμε το έργο αυτό, δεν αλλάζει η στάση μας. Ένα έργο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να πει η Κυβέρνηση πως οι Έλληνες φορολογούμενοι θα επωμιστούν το κόστος».

Θα διαταραχθούν οι ελληνοκυπριακές σχέσεις;

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα διαταραχθούν οι ελληνοκυπριακές σχέσεις κάτι που θεωρείται αδιανόητο αφού Αθήνα και Λευκωσία έχουν καταφέρει να διατηρούν μια άριστη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Γι’ αυτό και οι σχετικές συσκέψεις που έγιναν στο υπουργείο εξωτερικών για το θέμα αυτό κατέληξαν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθεί συνέχεια στην οποία οικονομοτεχνική διαφωνία που υπάρχει και να ενισχύσει τα επιχειρήματα της Άγκυρας.

Σε ότι αφορά τη στάση των Βρυξελλών έχει ενδιαφέρον ότι ο Κύπριος υπουργός έθεσε κάποιες αιχμές λέγοντας ότι «έχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό, καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;»

Αναμένεται πάντως να τοποθετηθεί σύντομα η Ευρωπαϊκή επιτροπή επ’ αυτού.

