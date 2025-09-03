Χριστοδουλίδης: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

«Κάποιοι όταν προβαίνουν σε δηλώσεις να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ειδικότερα όταν αφορά το όνομα, τη φήμη, την αξιοπιστία της χώρας μας, κανένας δεν είναι πάνω από την αξιοπιστία αι τη φήμη αυτής της χώρας»

Newsbomb

Χριστοδουλίδης: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση για τους ήρωες του Αχυρώνα Λιοπετρίου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς ποια είναι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ζήτημα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε ότι «η θέση της Λευκωσίας είναι ξεκάθαρη, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ενιαία. Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας. Η βιωσιμότητα του εξαρτάται από την υλοποίηση δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο φορέας υλοποίησης που είναι ο ΑΔΜΗΕ και αναμένουμε την υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Από και πέρα θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα το απόγευμα έχω ενημερωθεί ότι η Νομική Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι μετά από διάφορες καταγγελίες που έγιναν εδώ και καιρό και έχουν διερευνηθεί αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο».

Ερωτηθείς ποιους αφορά είπε «δεν αναφέρεται σε ποιους».

Να προσέχουν τις δηλώσεις τους

Αλλά επειδή ακούω διάφορα για έργα και μεγάλες δηλώσεις που κάποιοι κάνουν, αυτή η Κυβέρνηση - το είπα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, δεν θα κουραστώ να το λέω και να το κάνουμε με τις ενέργειες μας - είναι εδώ για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε σκιά για την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει κανένα μα κανένα περιθώριο συζήτησης. Άρα, κάποιοι όταν προβαίνουν σε δηλώσεις να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ειδικότερα όταν αφορά το όνομα, τη φήμη, την αξιοπιστία της χώρας μας, κανένας δεν είναι πάνω από την αξιοπιστία και τη φήμη αυτής της χώρας».

Σε ερώτηση είπε ότι «δεν υπάρχουν διαφορές με την Ελληνική Κυβέρνηση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ΑΔΜΗΕ και για να είναι βιώσιμο το έργο αυτές τις υποχρεώσεις πρέπει να τις υλοποιήσει».

Η υπόθεση του Βασιλικού

Ερωτηθείς αν θα αποδοθούν ευθύνες για το Βασιλικό, ο Πρόεδρος είπε ότι «μόλις σας προανέφερα ότι υπάρχει σε εξέλιξη και για εκείνο το έργο, έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και φυσικά θα αναμένουμε και την έκθεση από την εταιρεία που έχει αναλάβει να μας ενημερώσει για το ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με το έργο».

Ερωτηθείς αν οι δύο έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η μια για το καλώδιο και η άλλη για το Βασιλικό, φέρνουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «φυσικά και φέρνουν καθυστερήσεις, αλλά πάνω από όλα είναι η φήμη, η αξιοπιστία της χώρας μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, που κανένας μα κανένας δεν έχει δικαίωμα να παίζει με αυτή τη φήμη και αξιοπιστία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 73 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - 11 ενώ αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια - «Αναίμακτα» τα μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Νικ Μητρόπουλος - Συνεργάτης του υποψήφιου προέδρου Μάικλ Δουκάκη - Φτωχότερη η ελληνοαμερικανική κοινότητα, λέει ο Πιερρακάκης

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Πού θα οδηγήσει η «ναυμαχία των ψαράδων» με τους Τούρκους; «Αδιέξοδη η πολιτική των ήρεμων νερών», λέει ειδικός στο Newsbomb

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γυναίκα διαιτητής δέχθηκε χαστούκι από ποδοσφαιριστή: Την κρατούσαν τέσσερις για να μην του επιτεθεί - Βίντεο

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, υπερθέαμα κεραυνών αυτήν την ώρα

20:54LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε - Το συγκινητικό μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οριστικά με Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία η Εθνική Ελλάδας

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης και το USB - Τι λέει συγγενής συλληφθέντα

20:34ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Φρικιαστικά πειράματα σε άτομα με αναπηρία διεξάγει η Βόρεια Κορέα - Στειρώσεις δια της βίας, εκτελέσεις νεογέννητων

20:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Έρχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ - Ποιους θα αφορά

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι αναφέρει ο Απόστολος Γκλέτσος για τη σύνδεσή του με έναν από τους εμπλεκόμενους

20:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος: Στα περσινά επίπεδα οι τιμές των σχολικών ειδών

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Με την κόρη του εμφανίστηκε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Ποια είναι η πιθανή διάδοχος του «θρόνου», Κιμ Τζου Αε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Καταιγίδα» από τρίποντα οι Λετονοί και εύκολο +34 με την Τσεχία

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την μεγαλειώδη παρέλαση στο Πεκίνο και το μήνυμα στον Πούτιν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος που κατέρρευσε σε καφενείο

19:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο με μηχανή της ΔΙΑΣ – Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε stop και έπεσε πάνω στους αστυνομικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, υπερθέαμα κεραυνών αυτήν την ώρα

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Πού θα οδηγήσει η «ναυμαχία των ψαράδων» με τους Τούρκους; «Αδιέξοδη η πολιτική των ήρεμων νερών», λέει ειδικός στο Newsbomb

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πάνος Καμμένος διευκρινίζει: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα - Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

20:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Έρχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ - Ποιους θα αφορά

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γυναίκα διαιτητής δέχθηκε χαστούκι από ποδοσφαιριστή: Την κρατούσαν τέσσερις για να μην του επιτεθεί - Βίντεο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης και το USB - Τι λέει συγγενής συλληφθέντα

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οριστικά με Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία η Εθνική Ελλάδας

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Η «γιαγιά Τιτίκα» της Πάτρας που έγινε σύμβολο αυτοθυσίας σε όλη την Ελλάδα

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την μεγαλειώδη παρέλαση στο Πεκίνο και το μήνυμα στον Πούτιν

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το ψηφοδέλτιο έγινε «λίστα του θανάτου» - Επτά υποψήφιοι του AfD νεκροί σε δύο εβδομάδες

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρκική ακτοφυλακή συνοδεύει σήμερα τα αλιευτικά ανοιχτά της Σαμοθράκης - Φωτογραφίες-ντοκουμέντα

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ολόκληρο νησί στο πένθος για τον μικρό Λευτέρη Λουκατάρη

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι αναφέρει ο Απόστολος Γκλέτσος για τη σύνδεσή του με έναν από τους εμπλεκόμενους

20:54LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε - Το συγκινητικό μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ συζητούν για την παράταση της ζωής μέχρι τα 150 χρόνια, τις μεταμοσχεύσεις και την - Δείτε βίντεο με το διάλογο που έπιασαν τα ανοιχτά μικρόφωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ