Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου - Προειδοποίηση για καλώδιο

Δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία για τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, έχει όμως συζητηθεί ως βάσιμο ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία θα γίνει από την εβδομάδα από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο ACTION 24.

Ερωτηθείς αν θα είναι ουσιαστική η συζήτηση, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου εθιμοτυπική. Συνέχισε πως η Αθήνα προσβλέπει να αμβλυνθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές.

Αναφορικά με την πόντιση καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, επισήμανε ότι στην πρώτη φάση η έρευνα ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό της. Προανήγγελε, παράλληλα, ότι οι έρευνες και η πόντιση καλωδίου θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα.

Μάλιστα, προειδοποίησε πως αν υπάρξει διάθεση παρεμπόδισης από τρίτη χώρα, θα υπάρξουν συνέπειες. «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να σταματήσει να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πεδίο» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση πότε θα συνεχιστούν οι εργασίες, διαβεβαίωσε ότι θα γίνει στο προσεχές μέλλον, σημειώνοντας ότι δεν έχε καθοριστεί ακριβής ημερομηνία. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την εταιρεία, προσέθεσε.

Κληθείς να απαντήσει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε πως είναι λειτουρική και ότι η Ελλάδα δεν ετεροκαθαρίζεται.

Εκτίμησε ότι δεν θα μπορούσαν να αναιρεθούν σύντομα οι τουρκικές αξιώσεις.

Σε ό,τι αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως «έχουμε καταφέρει να μην έχει κυρωθεί από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης, μολονότι φαινόταν ως δεδομένο ότι θα συμβεί».

Για τη Μονή Σινά, είπε πως «βρισκόμαστε σε διαρκή συνεννόηση με την αιγυπτιακή κυβέρνηση». Εξέφρασε την εκτίμηση ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η κατάσταση που διαμορφώθηκε θα εξομαλυνθεί.

