Το σποτ με τον Γιώργο Παπαδάκη είναι ακριβώς… εκεί που έχουμε φτάσει!

Ο Γιώργος Παπαδάκης κίνησε πριν λίγες μέρες για τον Παράδεισο. Και ένα μαγαζί εστίασης θεώρησε «καλή ιδέα» να τον χρησιμοποιήσει για να διαφημίσει ότι ο καφές του μπορεί να φτάσει παντού! Δηλαδή μέχρι και τον Παράδεισο για να τον πιει εκεί ο Γιώργος Παπαδάκης.

Με το… περίφημο ΑΙ που μπορεί να κάνει τα πάντα (κι όχι πάντα για καλό) φτιάχτηκε ένα σποτ με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπαδάκη στον Παράδεισο. Κι όλο αυτό το θεώρησαν έξυπνο αρκετοί άνθρωποι. Από αυτόν που το έφτιαξε, αυτούς που το είδαν και φυσικά τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού που όπως μάθαμε είναι ο δημιουργός του σποτ!

Και μέσα σε αυτό το «αρρωστημένο» σκηνικό, δικαιολόγησε τα αδικαιολόγητα λέγοντας πως το έχει κάνει και με τον πρόσφατα Ωραία. Λάθος. Καθόλου ωραία. Όλο αυτό δεν είναι ούτε έξυπνο, ούτε χαζό, ούτε απλά λάθος. Είναι βαθιά προβληματικό. Από την αρχή έως το τέλος του. Είναι βαθιά προβληματικό να χρησιμοποιείς για να προωθήσεις το προϊόν σου έναν άνθρωπο παρά τη θέληση του. Πολλώ δε μάλλον όταν αυτός έχει πεθάνει. Πολύ περισσότερο όταν έχει πεθάνει πριν από μερικά 24ώρα.

Είναι τόσο βαθιά προβληματικό που κανείς δεν θα έπρεπε να το έχει σκεφτεί. Πόσο μάλλον να το κάνει. Και πόσο μάλλον να το προβάλλει δημόσια. Είναι τόσο βαθιά προβληματικό που όλοι όσοι συνέβαλλαν σε αυτό θα έπρεπε να το έχουν βουλώσει, να πουν «χίλια συγγνώμη» και να σκεφτούν πολύ γιατί σκέφτονται έτσι. Να κοιταχτούν στον καθρέφτη τους και να αναρωτηθούν ποιοι είναι και που θέλουν να ζουν.

Σε τι κόσμο, που έλεγε μια ψυχή. Αυτά πρέπει να κάνουν αυτοί. Οι υπόλοιποι πρέπει να σκεφτούμε πώς γίνεται να έχει φτάσει εδώ η κατάσταση… Που όλο αυτό έγινε. Που όλοι αυτοί θεώρησαν «καλή ιδέα» ή έστω… χιούμορ να πάρουν τον νεκρό Παπαδάκη και να τον βάλουν να πίνει τον καφέ τους στην πόρτα του Παραδείσου! Κάπου ώπα. Κάπου ώπα! Φτάνει!

Διαβάστε επίσης