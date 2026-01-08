Γιώργος Παπαδάκης: Αρναούτογλου και Λιάγκας για την αποχώρησή του από την πρωινή ζώνη - «Είχε θλίψη»

Σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον Γιώργο Παπαδάκη το πρωί της Πέμπτης (8/1) στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Γιώργος Παπαδάκης: Αρναούτογλου και Λιάγκας για την αποχώρησή του από την πρωινή ζώνη - «Είχε θλίψη»

Ο Γιώργος Παπαδάκης

INTIME NEWS
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη είπαν, το πρωί της Πέμπτης, συγγενείς και φίλοι στη Ριτσώνα. Σε κλίμα συγκίνησης και θλίψης, άνθρωποι από τον κόσμο της τηλεόρασης και της πολιτικής τον αποχαιρέτησαν.

Την ίδια ώρα, όλες οι live εκπομπές και οι παρουσιαστές μίλησαν με λόγια αγάπης και σεβασμού για τον άνθρωπο, που άφησε το στίγμα του και έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στην απόφασή του να φύγει από το «Καλημέρα Ελλάδα», το περασμένο καλοκαίρι, αποκαλύπτοντας ότι ίσως μετάνιωσε την εν λόγω επιλογή του αλλά και το ότι η αποχώρηση θα έπρεπε να έχει γίνει σταδιακά.

«Όλη αυτή η αποχώρηση ίσως θα έπρεπε να γίνει σταδιακά», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να προσθέτει: «Είναι μία γροθιά στο στομάχι… Μέσα μου νιώθω ότι είναι ένα τέλος που δεν θα ήθελα να είναι έτσι».

«Είχε μία θλίψη, σαν να είχε μετανιώσει ο Γιώργος Παπαδάκης», είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας. «Έχω ακούσει διάφορα πράγματα, αλλά δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Έχω όμως την ίδια αίσθηση με εσένα Γιώργο… Ίσως χρειάζεται μία ιδιαίτερη ψυχική προετοιμασία για το τέλος μιας δουλειάς, όπως είναι η δική μας», κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στα νούμερα τηλεθέασης
λέγοντας: «Η απόφαση τον μαράζωσε… Ποιος μου λέει ότι δεν την πήρε τη
συγκεκριμένη απόφαση σε βάρος μιας περιρρέουσας ατμόσφαιρας ότι δεν έκανε
νούμερα…».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:36ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ σε Τραμπ: «Το μέλλον της Γροιλανδίας πρέπει να καθοριστεί από τον λαό της και τη Δανία»

11:34ΕΛΛΑΔΑ

«Πτηνοτροφείο με 40.000 κοτόπουλα εξαφανίστηκε από προσώπου γης» στο Καλπάκι Ιωαννίνων: Χαλάζι, ανεμοστρόβιλοι και καταστροφές στη δυτική Ελλάδα - Αγνοείται άνδρας στη Ροδόπη

11:26LIFESTYLE

Λιάγκας και Αρναούτογλου για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Μαράζωσε, είχε μία θλίψη, σαν να είχε μετανιώσει»

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Γεωλόγος μπήκε σε σπηλιά και εφηύρε κατά λάθος νέο τομέα της βιολογίας

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες επιμένουν: Κλείνουν για 4 μέρες οι Εθνικές Οδοί και οι παρακαμπτήριες – «Η άρνηση για συζήτηση από αγροτοσυνδικαλιστές ξεπερνά την κοινή λογική», λέει ο Χατζηδάκης

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Κλείνουν για 4 ημέρες τις Εθνικές Οδούς

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας βελτιώνει τη διαδικασία προαγωγής υπαξιωματικών σε αξιωματικούς

10:55WHAT THE FACT

Ο ωκεανός στον Παναμά σταμάτησε να «αναπνέει»: Ένα προειδοποιητικό γεγονός που μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαμάνος του QAnon στρέφεται κατά του Τραμπ: Θέλει να γίνει κυβερνήτης της Αριζόνα - «Με ενδιαφέρει να σώσω τη χώρα μου και τον πλανήτη»

10:52LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης: Έκανα σερφ στην Τήνο με 9 μποφόρ και πήγα να πνιγώ

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στο νοσοκομείο ο πρώην Πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δέσμη 7 μέτρων από το ΠΑΣΟΚ για «φθηνό ρεύμα για όλους»

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Εικόνες

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες με τα φθηνότερα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανετράπη νταλίκα στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων λόγω των ισχυρών ανέμων

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 16χρονος ανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον χτύπησε και τράβηξε με βίντεο την επίθεση - Τι καταγγέλλει ο πατέρας του θύματος

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στους NYT: «Η αμερικανική εποπτεία στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να διαρκέσει για χρόνια»

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι – Τρόμος για την οδηγό

09:31ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Χωρίς νερό πέντε περιοχές της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας - Εικόνες

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Αιγάλεω: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλούβες των ΜΑΤ και δυνάμεις της ΟΠΚΕ στα διόδια των Αφιδνών – Το σχέδιο της Αστυνομίας αν υπάρξουν αποκλεισμοί δρόμων

07:28LIFESTYLE

Γιάννης Βόγλης: Στα σκουπίδια η ζωή του σπουδαίου ηθοποιού – Βραβεία του και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν δίπλα σε κάδο ανακύκλωσης

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες επιμένουν: Κλείνουν για 4 μέρες οι Εθνικές Οδοί και οι παρακαμπτήριες – «Η άρνηση για συζήτηση από αγροτοσυνδικαλιστές ξεπερνά την κοινή λογική», λέει ο Χατζηδάκης

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται «πολική φωτοβολίδα» - Διπλή χειμωνιάτικη εισβολή τα επόμενα 24ωρα, πότε θα δούμε χιόνια και στα βόρεια προάστια

11:26LIFESTYLE

Λιάγκας και Αρναούτογλου για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Μαράζωσε, είχε μία θλίψη, σαν να είχε μετανιώσει»

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Κλείνουν για 4 ημέρες τις Εθνικές Οδούς

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 16χρονος ανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον χτύπησε και τράβηξε με βίντεο την επίθεση - Τι καταγγέλλει ο πατέρας του θύματος

08:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Κοζάνης για Κραν Μοντανά: «Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ελβετία δεν ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Μινεάπολη: Μνήμες από τη δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ ξύπνησε ο πυροβολισμός 37χρονης από πράκτορες της ICE - «H στιγμή της κρίσης για τις ΗΠΑ»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Τι καταγγέλλουν οι γονείς του 15χρονου – Bullying και απειλές πριν την τραγωδία στην Υψηλή Γέφυρα

17:54LIFESTYLE

Γιάννης Σμαραγδής για ταινία «Καποδίστριας»: «Χρωστάμε 800.000 ευρώ, ελπίζω θα τακτοποιηθεί»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΔΑΠ: Χωρίς νερό πέντε περιοχές της Αττικής

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας βελτιώνει τη διαδικασία προαγωγής υπαξιωματικών σε αξιωματικούς

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδός περιγράφει στο Newsbomb τον ψυχρό χειμώνα: «Χιονοθύελλα και δρόμοι χωρίς τραμ» - Δείτε βίντεο

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαμάνος του QAnon στρέφεται κατά του Τραμπ: Θέλει να γίνει κυβερνήτης της Αριζόνα - «Με ενδιαφέρει να σώσω τη χώρα μου και τον πλανήτη»

10:55WHAT THE FACT

Ο ωκεανός στον Παναμά σταμάτησε να «αναπνέει»: Ένα προειδοποιητικό γεγονός που μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η διπλή τραγωδία στην οικογένεια της συμβολαιογράφου - Σε κρίσιμη κατάσταση ο άνδρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ