Γιώργος Παπαδάκης: Αρναούτογλου και Λιάγκας για την αποχώρησή του από την πρωινή ζώνη - «Είχε θλίψη»

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη είπαν, το πρωί της Πέμπτης, συγγενείς και φίλοι στη Ριτσώνα. Σε κλίμα συγκίνησης και θλίψης, άνθρωποι από τον κόσμο της τηλεόρασης και της πολιτικής τον αποχαιρέτησαν.

Την ίδια ώρα, όλες οι live εκπομπές και οι παρουσιαστές μίλησαν με λόγια αγάπης και σεβασμού για τον άνθρωπο, που άφησε το στίγμα του και έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.

Αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Οι δύο παρουσιαστές αναφέρθηκαν στην απόφασή του να φύγει από το «Καλημέρα Ελλάδα», το περασμένο καλοκαίρι, αποκαλύπτοντας ότι ίσως μετάνιωσε την εν λόγω επιλογή του αλλά και το ότι η αποχώρηση θα έπρεπε να έχει γίνει σταδιακά.

«Όλη αυτή η αποχώρηση ίσως θα έπρεπε να γίνει σταδιακά», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να προσθέτει: «Είναι μία γροθιά στο στομάχι… Μέσα μου νιώθω ότι είναι ένα τέλος που δεν θα ήθελα να είναι έτσι».

«Είχε μία θλίψη, σαν να είχε μετανιώσει ο Γιώργος Παπαδάκης», είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας. «Έχω ακούσει διάφορα πράγματα, αλλά δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Έχω όμως την ίδια αίσθηση με εσένα Γιώργο… Ίσως χρειάζεται μία ιδιαίτερη ψυχική προετοιμασία για το τέλος μιας δουλειάς, όπως είναι η δική μας», κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στα νούμερα τηλεθέασης

λέγοντας: «Η απόφαση τον μαράζωσε… Ποιος μου λέει ότι δεν την πήρε τη

συγκεκριμένη απόφαση σε βάρος μιας περιρρέουσας ατμόσφαιρας ότι δεν έκανε

νούμερα…».

