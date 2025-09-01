Μήνας εξελίξεων ο Σεπτέμβριος - Πιθανές εντάσεις επί του πεδίου με την Τουρκία λόγω του καλωδίου

Σε δύο μέτωπα είναι στραμμένη η προσοχή της κυβέρνησης της επόμενες ημέρες καθώς μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για να υπάρξουν και νέες εντάσεις με την Τουρκία και μάλιστα επί του πεδίου.

Κατ’αρχάς η Αθήνα διαβεβαιώνει τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Υπουργό Ενέργειας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης θα γίνει παρά τα εμπόδια που θέτει η Αγκυρα.

Η στρατηγική που ακολουθείται είναι ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο στρατηγικής σημασίας και έχει ενημερώσει και τις Βρυξέλλες ότι θα πρέπει σε αυτό το θέμα να παρέμβει και να είναι απαιτητική απέναντι σε κράτη που διεκδικούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να διαμηνύσουν ξεκάθαρα ότι καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να παρεμβαίνει ή να παρεμποδίζει κρίσιμα ευρωπαϊκά έργα υποδομής χωρίς συνέπειες. Δεν μπορεί να διεκδικεί ευρωπαϊκούς πόρους όταν παρακωλύει την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων.

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων με πράξεις – και όχι στα λόγια – γίνεται με αποφασιστικότητα, στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης, και δεν επηρεάζεται από τις αντιδράσεις της Τουρκίας», τόνιζε πρόσφατα ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.

Η Τουρκία θα ήθελε να μπλοκάρει οποιαδήποτε κίνηση έναρξης των εργασιών, πολύ περισσότερο μετά τις πληροφορίες ότι εντοπίστηκε φυσικό αέριο από την ExxonMobil στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το αέριο ανακαλύφθηκε από το πλωτό γεωτρύπανο «Valaris DS-9» σε απόσταση περίπου 190 χιλιομέτρων νοτιοδυτικώς των ακτών της Κύπρου και σε βάθος 1.921 μέτρων. Προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα που προέκυψαν, θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες περαιτέρω ανάλυσή τους.

Η ανακάλυψη αερίου στη γεώτρηση «Pegasus-1» είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στο οικόπεδο 10 από την κοινοπραξία των ExxonMobil και QatarEnergy, μετά την ανακάλυψη στη γεώτρηση «Glaucus-1», που ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019. Η γεώτρηση αξιολόγησης «Glaucus-2», η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2022, επιβεβαίωσε την παρουσία ταμιευτήρα φυσικού αερίου με χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας.

Τα άλλα μέτωπα

Ας κρατήσουμε επίσης ότι τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές στα Κατεχόμενα και έχει σημασία ποιος θα βρεθεί στο τιμόνι των Τουρκοκυπρίων και τι περιθώρια ελιγμών θα έχει.

Το άλλο μεγάλο μέτωπο αφορά την περιοχή νότια της Κρήτης και τις δύσκολες σχέσεις μας με τη Λιβύη. Στις 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται λοιπόν ο διεθνής διαγωνισμός για τις νέες παραχωρήσεις έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Το ενδιαφέρον ενεργειακών κολοσσών, όπως οι Chevron, BP , ENI και ExxonMobil, έχει εκφραστεί.

Πιθανή ενεργοποίηση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Λιβύη και παραχώρηση θαλασσίων οικοπέδων για έρευνες ακόμη και κάτω από τη μέση γραμμή πιθανόν να δημιουργήσει νέες εντάσεις.

Η Τουρκία επιχειρεί να αποτρέψει την έλευση της Chevron, τόσο με κεκαλυμμένες απειλές όσο και με την προσφορά ευκαιριών στη Λιβύη, στην οποία έχει ισχυρό λόγο.

Κανείς επίσης δεν μπορεί να αποκλείσει παρακολουθώντας τις επισκέψεις Τούρκων αξιωματούχων στο Κάιρο, ότι η Τουρκία θα επιδιώξει και τον καθορισμό ΑΟΖ με την Αίγυπτο πέραν του 28ου μεσημβρινού, κάτι που δεν επιτρέπεται να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή της Ελλάδας.

Σε αυτό το ρευστό σκηνικό αναμένεται η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αλλά και η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με Αμερικανό πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε επίσης