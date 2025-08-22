Παπασταύρου: Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο μετά και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, αλλά και για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, και ερωτηθείς για το δημοσίευμα του Bloomberg - σύμφωνα με το οποίο η Λιβύη και ο στρατάρχης της Χαλίφα Χάφταρ ανοίγει τον δρόμο στην Τουρκία για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το τουρκολιβυκό μνημόνιο - ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η πολιτική της χώρας μας δεν προσδιορίζεται από τα δημοσιεύματα, αλλά από τις πράξεις στο πεδίο».

«Τους τελευταίους 6 μήνες η Ελλάδα έχει προχωρήσει στον διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, που λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου, και ελπίζουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Προχωρήσαμε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που εκκρεμούσε για χρόνια και προχωρήσαμε και στα θαλάσσια πάρκα. Άρα λειτουργούμε με ενέργειες στην πράξη».

«Η αλήθεια είναι ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος της χώρας μας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ενισχυθεί. Παίζουμε κομβικό ρόλο στις διασυνδέσεις προς τον Βορρά. Θυμίζω θα έρθει τον Νοέμβριο ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ. Από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας έχει αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο. Ο αναβαθμισμένος ρόλος είναι πολύ φυσικό να προκαλεί αντιδράσεις από όσους βλέπουν ότι αλλάζουν οι ισορροπίες. Αυτές οι αντιδράσεις αντιμετωπίζονται στο πεδίο», υπογράμμισε για να προσθέσει λέγοντας:

«Ένα είναι σίγουρο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου αναφέρει ρητά το ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου. Δεύτερον, διεξάγεται διεθνής διαγωνισμός και υπάρχει καταρχήν ενδιαφέρον από εταιρείες κολοσσούς. Τρίτον, αυτήν τη στιγμή αμερικανικό φυσικό αέριο πηγαίνει μέσω της χώρας μας στις χώρες του Βορρά. Όλα αυτά έχουν αναβαθμίσει αντικειμενικά τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας».

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου επιβεβαίωσε ότι το έργο θα προχωρήσει: «Πρόκειται για ένα σύνθετο αλλά στρατηγικά σημαντικό έργο τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί το έργο και ελπίζουμε να υπάρξουν εξελίξεις σύντομα», υπογράμμισε

Διαβάστε επίσης