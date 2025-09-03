Ηλεκτρική διασύνδεση: Εγκαταλείπει το καλώδιο η Κύπρος – «Μη βιώσιμο» λέει ο υπουργός Οικονομικών

Το σίριαλ της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και το Ισραήλ, συνεχίζεται με τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών να εμμένει πως «δεν είναι βιώσιμο με τους υπάρχοντες όρους», με την ελληνική κυβέρνηση να παραδέχεται πως χωρίς τη συμμετοχή της Κύπρου το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει.

Ο Μάκης Κεραυνού σε νέα συνέντευξή του, αυτή τη φορά στην Καθημερινή της Κύπρου, επανέλαβε τη θέση του, επικαλούμενος δύο μελέτες ανεξάρτητων οργανισμών.

Σε ερώτηση γιατί γίνεται συζήτηση ακόμη για το εάν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι, ο κ.Κεραυνού απάντησε: «Η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο.

ΈΕχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Κύπρος, οι διασφαλίσεις και τα 25 εκατ

Στη συνέχεια ο κ. Κεραυνός μίλησε για την πληρωμή των 25 εκατ. ευρώ που ενέκρινε η ΡΑΕΚ. Ο ΥΠΟΙΚ της Κύπρου υπογράμμισε ότι «με τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατ. δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων».

Σχετικά με την απόφαση της ΡΑΕΚ είπε ότι δεν την έχει δει, αλλά του «φαίνεται παράλογο να πληρώσουν οι φορολογούμενοι 25 εκατ. για ένα έργο που είναι παγωμένο».

Το θέμα σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο ως πολύ σημαντικό συνολικά για τη Ευρώπη, το οποίο όμως - όπως παραδέχθηκε δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την Κύπρο. Τόνισε ωστόσο ότι η θέση της Ελλάδας δεν αλλάζει για να προσθεσει αμέσως μετά ότι το έργο προχωράει όπως προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.

