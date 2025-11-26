Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

Νέος γύρος έντασης ξέσπασε στη Βουλή, αυτή τη φορά γύρω από τον Διαμαντή Καραναστάση, μία εβδομάδα μετά την αιφνιδιαστική παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Το απόγευμα της Τετάρτης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε στο θέμα προκαλώντας αναταράξεις στην αίθουσα, καταγγέλλοντας εκ νέου την κυβερνητική πλειοψηφία.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας προέβαλε από το κινητό της ένα βίντεο, το οποίο, όπως είπε, δείχνει τον Μακάριο Λαζαρίδη να «γλείφει» τον Διαμαντή Καραναστάση και στη συνέχεια να τον κατηγορεί.

«Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το “γλείψιμο” του Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει», ανέφερε, προκαλώντας την παρέμβαση του προεδρεύοντος, Βασίλη Βιλιάρδου.

Στο σημείο αυτό, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «show» της Ζωής Κωνσταντοπούλου και υποστηρίζοντας ότι «ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει το πραγματικό σας πρόσωπο».

Παράλληλα, ο υπουργός αναφερόμενος στον Καραναστάση, είπε ότι πρόκειται για διορισμένο βουλευτή, καθώς δεν εξελέγη με σταυρό, όπως είπε.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σε υψηλούς τόνους, με την Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει «ψευταρά» και «αδιόρθωτο, αμετάπειστο ψεύτη». Ταυτόχρονα, έστρεψε τα πυρά της και στο ΚΚΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης υποστήριξε ότι το ΚΚΕ έχει ωθήσει εκλεγμένους βουλευτές σε παραίτηση, εξοργίζοντας τον βουλευτή Γιώργο Λαμπρούλη, ο οποίος της φώναξε: «Λες ψέματα! Απόδειξέ το!».

«Πονάει η αλήθεια. Στην κ. Διγενή και την κ. Φόνσου δεν είπατε να παραιτηθούν;», αντέτεινε η Κωνσταντοπούλου.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε προσωπικό τόνο, δήλωσε: «Ο θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ο κλέφτης είστε εσείς. Μην με διακόπτετε! Ανάγωγη, σταμάτα! Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή;». Επανέλαβε δε ότι ο Καραναστάσης υπήρξε «παντελώς ανύπαρκτος» κοινοβουλευτικά και πως «βαρέθηκε και παραιτήθηκε».

Απαντώντας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε επαναφέροντας την ένταση σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.: «Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα πως έβλεπα τον Παπαδόπουλο».

Παίρνοντας τον λόγο, ο υπουργός σχημάτισε την καρδιά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τα χέρια του και ανέφερε: «Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγγνώμη από όσους κατηγορούσατε και αθωώθηκαν. Μιλήσατε για τον Παπασταύρου, θα έπρεπε να ανάψετε κερί στην εκκλησία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας για όλες τις συκοφαντίες εις βάρος του. Εάν είχατε ψυχή και δεν ήσασταν βρώμικη θα του ζητούσατε συγγνώμη».

Ο διάλογος πυροδοτήθηκε τη στιγμή που η κα Κωνσταντοπούλου έβγαλε το κινητό και άρχισε να αναμεταδίδει την ανάρτηση στο tik tok

Βιλιάρδος: Δεν επιτρέπεται αυτό. Σας παρακαλώ…

Κωνσταντοπούλου: Τι δεν επιτρέπεται ;

Βιλιάρδος: Γιατί επιμένετε; θεωρείτε ότι θα έρχεται εδώ ο καθένας με ένα βίντεο και ένα μαγνητόφωνο;

Κωνσταντοπούλου: Σας παρακαλώ

Βιλιάρδος: Εντάξει τελειώσατε;

Κωνσταντοπούλου: Είναι απρέπεια αυτό που κάνετε. Σας φοβίζουν ακόμα και τα βίντεο της βουλής. Τι κατάντια τι βρώμια

Γεωργιάδης: προσπερνώ το τελευταίο σόου με το βίντεο. Απαράδεκτο. Παραβιάζει τα πάντα με τόσο εξόφθαλμο και χυδαίο τρόπο. Πήρατε ένα κόμμα από το μηδέν- και μπράβο σας – το βάλατε στην Βουλή και τώρα είστε κάτω από την Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου. Ο νόμος για τις εκλογές με λίστα εντός 18μήνου από την διεξαγωγή των προηγούμενων έγινε για να μην εξαντλούνται χρηματικά οι υποψήφιοι. Έγινε όμως με την δέσμευση του σεβασμού στην λαϊκή βούληση της πρώτης αναμέτρησης. Ο πρώτος σε σταυρούς μπαίνει πρώτος στην λίστα. Δεν έγινε για να έχει ο εκάστοτε αρχηγός το προνόμιο να βάζει όποιον βουλευτή θέλει στην Βουλή. Ο αρχηγός έχει το προνόμιο να φτιάχνει την λίστα επικρατείας.

Όλοι οι υπουργοί είμαστε διορισμένοι. Εκλεγόμαστε βουλευτές και διοριζόμαστε υπουργοί. Τι κάνατε εσείς; Τιμώ την μεγάλη αγάπη που δείχνετε στον Καραναστάση αλλά δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ο κ. Καραναστάσης δεν κατέβηκε να διεκδικήσει σταυρό εκλογής.

Κακώς . Ήταν διάσημος θα μπορούσε να βγει. Δεν κατέβηκε όμως. Το επιχείρημά σας ότι δεν έχασε κανείς την έδρα καθώς δεν είχατε μπει στην Βουλή είναι σοφιστεία. Ο σεβάσμος αφορά στην σειρά κατάταξης.

Δεν το έκαναν όλα τα κόμματα. Το έκαναν μόνο η Πλεύση Ελευθερίας οι Σπαρτιάτες και η Νίκη.

Κωνσταντοπούλου: έχετε αποκαλυφθεί τι ψευταράς είστε. Αδιόρθωτος ψεύτης. Δικαιολογείτε τα αδικαιολόγητα. Τόσο καιρό δεν λέγατε ότι εξελέγησαν βουλευτές και οι σημερινοί βουλευτές της Πλεύσης τους έκλεψαν την έδρα. Εσείς τα λέγατε και εσείς είστε ψεύτης. Τον Μάιο δεν υπήρχαν βουλευτές της Πλεύσης. Είναι ένα τεράστιο ψέμα που εσείς επινοήσατε για να χτυπήσετε την Πλεύση και τον Καραναστάση. Το κάνατε εσκεμμένα με εντολή Μητσοτάκη . Το έκαναν και άλλα κόμματα. Το ΚΚΕ .

Λαμπρούλης : είστε ψεύτρα

Κωνσταντοπούλου: στην κα Φόνσου στην κα Διγενή δεν τους ζητήσετε να παραιτηθούν; Αυτά δεν τα είχε καταγγείλει τότε η ΝΔ. Η Πλεύση σας ενοχλεί. Οι βουλευτές μας είναι όλοι μαχόμενοι άνθρωποι. Δεν είναι κολλητοί μου. Δεν είμαστε σαν κι εσάς με Σεμερτζίδου. Ούτε έχουμε ράβδους χρυσού σε λίστες της Ελβετίας.

Γεωργιάδης: ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά αγαπά και τον νοικοκύρη. Να δούμε τον ισχυρισμό σας να δούμε ποιος λέει ψέματα

Κωνσταντοπούλου: εσείς

Γεωργιάδης: παρακαλώ πρόεδρε προστατέψτε με

Βιλιάρδος: παρακαλώ μην το κάνετε κυρία Κωνσταντοπουλου

Κωνσταντοπούλου: εσείς δεν με προστατέψατε πριν

Βιλιάρδος: μα εμφανίσατε μαγνητόφωνο. Τι να σας πω;

Κωνσταντοπούλου: απαγορεύεται από τον Κανονισμό;

Βιλιάρδος: απαγορεύει ο Κανιονισμός να χορεύει κανείς εδώ;

Κωνσταντοπούλου: αυτό που κάνετε είναι εξυπηρέτηση στην κυβέρνηση

Γεωργιάδης: ο θεός αγαπάει τον κλέφτη αλλά και τον νοικοκύρη

Ζωή: είστε ψεύτης

Γεωργιάδης: Μην με διακόπτετε επιτέλους ανάγωγη. Σταμάτα. Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και έρχεσαι στην βουλή να μας κάνεις μαθήματα.

Αν ισχύουν όσα είπατε για τον κ Καραναστάση ότι οικειοθελώς του παραχωρήθηκε η θέση τότε ο Μπιμπιλας πρέπει να παραιτηθεί. Πήρε την θέση της κυρίας Δάλλα χωρίς την δική της θέληση. Ή ο Καραναστάσης δικαίως είναι εδώ μέσα και αδίκως ο Μπιμπιλής ή το αντίθετο. Για να καταλάβετε ποιος είναι ψεύτης. Έρχεστε εδώ υποτίθεται υπέρ των γυναικών. Γιατί κόψατε τυχαία 3 γυναίκες για να βάλετε 3 άντρες;

Με τον Κασιδιάρη μαζί ρίξατε την κυβέρνηση του Σαμαρά.

Κωνσταντοπούλου: γελάω γιατί είστε πραγματικά γνήσιος ψεύτης. Βγήκατε εκτός εαυτού αποκαλύπτοντας το χιτλερικό σας πρόσωπο. Πάρτε μια ανάσα. Καταληφθήκατε να λέτε ψέματα. Είναι η δεύτερη φύση σας.