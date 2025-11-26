Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου-Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες», διακοπή συνεδρίασης

Χαοτικές καταστάσεις έλαβαν χώρα για μία ακόμη φορά στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εξέταση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προσήλθε τελικά, όπως είχε προειδοποιήσει, στη διαδικασία.



«Εσείς κολυμπάγατε στο χρήμα και στα λούσα και ζητάτε τα ρέστα από την Εξεταστική», είπε εισαγωγικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας στον πρόεδρο της Επιτροπής ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η κ. Σεμερτζίδου δεν μπόρεσε να απαντήσει στο πότε έχει γνωρίσει για πρώτη φορά τον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση πλην της κομματικής, με τον κ. Μητσοτάκη, ή τη Ντόρα Μπακογιάννη με την οποία έχει αναρτημένη φωτογραφία.



Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι στηρίζει μόνο τους «κανονικούς αγρότες και όχι τους μαϊμού αγρότες». Στο αίτημα της κ. Σεμερτζίδου να ανακαλέσει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε «θα αστειεύεστε βέβαια» και την κάλεσε να της κάνει μήνυση.



Όταν η Καλλιόπη Σεμερτζίδου επανέλαβε ότι δεν έχει τίποτα στο όνομά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες στα ονόματα άλλων τα έχουν». Η κ. Κωνσταντοπούλου της επέδειξε δεκάδες φωτογραφίες με στελέχη της ΝΔ μεταξύ των οποίων και με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ωστόσο σχεδόν σε όλες η κ. Σεμερτζίδου επέμεινε ότι δε θυμάται πότε ελήφθησαν.



«Το μεγάλο δικηγορικό γραφείο στο οποίο αναθέσατε την υπόθεσή σας, σας συμβούλεψε να λέτε "δε θυμάμαι" όταν στριμώχνεστε; Είναι παλιάς κοπής συμβουλές αυτές και τις δίνουν οι κακοί δικηγόροι. Δείχνετε ενοχή», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την Κ. Σεμερτζίδου, να απαντά ότι «θα λέω ό,τι θέλω».



Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «επιτήδεια» και «ελεγχόμενη» την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ενώ δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση και με τον πρόεδρο της επιτροπής, τον οποίο κατηγόρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε πολύ έντονο ύφος για επιχείρηση κουκουλώματος.



Η κατάσταση ξέφυγε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε να μάθει πόσα από τα 2,4 εκατ. ευρώ έχουν «φάει» και πόσα έχουν απομείνει δεσμευμένα στους λογαριασμούς της ίδιας και της οικογένειάς της.



Η κ. Σεμερτζίδου είπε ότι δεν γνωρίζει πόσα χρήματα είναι δεσμευμένα από λογαριασμούς άλλων, προκαλώντας την οργή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Κάνετε αντιπολίτευση στις πλάτες της οικογένειας μου; Είστε θρασύτατη!» ήταν μόνο λίγες από τις απαντήσεις που έδωσε εν μέσω θυελλώδους έντασης η κ. Σεμερτζίδου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Η διαδικασία διακόπηκε, λίγο μετά την εξέταση της μάρτυρα από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εν μέσω μεγάλης έντασης ανάμεσα στην ίδια και τον πρόεδρο της Επιτροπής.



Στο μεσοδιάστημα η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι η κ. Σεμερτζίδου έχει διαγραφεί από μέλος της ΝΔ, σε αντίθεση με τα όσα είχε δηλώσει στην εξεταστική η ίδια.



Η ένταση εντός της αίθουσας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αποκαλεί «πολιτικό ψεύτη» τον Μακάριο Λαζαρίδη και να τον κατηγορεί εκ νέου ότι είχε προσπαθήσει να τραμπουκίσει μάρτυρα της Επιτροπής.

