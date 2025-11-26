Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου-Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες», διακοπή συνεδρίασης

Σκηνές χάους στην Εξεταστική με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει επιχείρηση «κουκουλώματος» από τον πρόεδρο της Επιτροπής

Αντώνης Ρηγόπουλος

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου-Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες», διακοπή συνεδρίασης
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χαοτικές καταστάσεις έλαβαν χώρα για μία ακόμη φορά στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εξέταση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία προσήλθε τελικά, όπως είχε προειδοποιήσει, στη διαδικασία.

«Εσείς κολυμπάγατε στο χρήμα και στα λούσα και ζητάτε τα ρέστα από την Εξεταστική», είπε εισαγωγικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας στον πρόεδρο της Επιτροπής ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Η κ. Σεμερτζίδου δεν μπόρεσε να απαντήσει στο πότε έχει γνωρίσει για πρώτη φορά τον πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση πλην της κομματικής, με τον κ. Μητσοτάκη, ή τη Ντόρα Μπακογιάννη με την οποία έχει αναρτημένη φωτογραφία.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι στηρίζει μόνο τους «κανονικούς αγρότες και όχι τους μαϊμού αγρότες». Στο αίτημα της κ. Σεμερτζίδου να ανακαλέσει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε «θα αστειεύεστε βέβαια» και την κάλεσε να της κάνει μήνυση.

Όταν η Καλλιόπη Σεμερτζίδου επανέλαβε ότι δεν έχει τίποτα στο όνομά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες στα ονόματα άλλων τα έχουν». Η κ. Κωνσταντοπούλου της επέδειξε δεκάδες φωτογραφίες με στελέχη της ΝΔ μεταξύ των οποίων και με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ωστόσο σχεδόν σε όλες η κ. Σεμερτζίδου επέμεινε ότι δε θυμάται πότε ελήφθησαν.

«Το μεγάλο δικηγορικό γραφείο στο οποίο αναθέσατε την υπόθεσή σας, σας συμβούλεψε να λέτε "δε θυμάμαι" όταν στριμώχνεστε; Είναι παλιάς κοπής συμβουλές αυτές και τις δίνουν οι κακοί δικηγόροι. Δείχνετε ενοχή», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την Κ. Σεμερτζίδου, να απαντά ότι «θα λέω ό,τι θέλω».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «επιτήδεια» και «ελεγχόμενη» την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ενώ δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση και με τον πρόεδρο της επιτροπής, τον οποίο κατηγόρησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε πολύ έντονο ύφος για επιχείρηση κουκουλώματος.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε να μάθει πόσα από τα 2,4 εκατ. ευρώ έχουν «φάει» και πόσα έχουν απομείνει δεσμευμένα στους λογαριασμούς της ίδιας και της οικογένειάς της.

Η κ. Σεμερτζίδου είπε ότι δεν γνωρίζει πόσα χρήματα είναι δεσμευμένα από λογαριασμούς άλλων, προκαλώντας την οργή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. «Κάνετε αντιπολίτευση στις πλάτες της οικογένειας μου; Είστε θρασύτατη!» ήταν μόνο λίγες από τις απαντήσεις που έδωσε εν μέσω θυελλώδους έντασης η κ. Σεμερτζίδου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η διαδικασία διακόπηκε, λίγο μετά την εξέταση της μάρτυρα από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εν μέσω μεγάλης έντασης ανάμεσα στην ίδια και τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Στο μεσοδιάστημα η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι η κ. Σεμερτζίδου έχει διαγραφεί από μέλος της ΝΔ, σε αντίθεση με τα όσα είχε δηλώσει στην εξεταστική η ίδια.

Η ένταση εντός της αίθουσας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αποκαλεί «πολιτικό ψεύτη» τον Μακάριο Λαζαρίδη και να τον κατηγορεί εκ νέου ότι είχε προσπαθήσει να τραμπουκίσει μάρτυρα της Επιτροπής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήλωση Τασούλα για το τραγικό συμβάν στη Ρόδο: «Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του θανόντος»

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος θείος ασελγούσε στα ανίψια του ηλικίας 2 και 4 ετών μαζί με 40χρονο - Βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομιλία Μητσοτάκη για τον Τουρισμό στο Μουσείο Ακρόπολης

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Eurolife FFH: Μέγας Χορηγός στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

13:25ΕΘΝΙΚΑ

Συλλυπητήρια Δένδια για τον 19χρονο στρατιώτη που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής στη Ρόδο

13:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες για την επίθεση σε βάρος οικογένειας Ισραηλινών

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε από Φανάρι, ούτε από Βατικανό: Από Μαδρίτη το μήνυμα ενότητας των Χριστιανών - Τι αναφέρει η Οικουμενική Διακήρυξη ενόψει της συνάντησης Πάπα - Πατριάρχη

13:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

54χρονος καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Ιταλία συνελήφθη στην Κακαβιά

13:15LIFESTYLE

OPEN: Πότε θα ξεκινήσει η προβολή σειρών του MEGA

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω e-mail ο δήμαρχος Νεάπολης –Συκεών Σίμος Δανιηλίδης

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επενδύσεις 6,5 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση του «Ατσάλινου Θόλου»

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Η νοοτροπία της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει από τη Γιάλτα»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ για το θάνατο του τεχνίτη

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εισαγγελική έρευνα σε βάρος άνδρα 100 ετών - Υπηρέτησε σε ναζιστικό στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Βέλγιο: Τρίτη ημέρα απεργίας στη χώρα - Προβλήματα στις πτήσεις και τα δρομολόγια

12:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Φοράει» τα… καλά του το «Γ. Καραϊσκάκης» για το Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Μαμά είσαι καλά;» - Το SMS που έστειλε η δολοφόνος στην πεθερά της αφότου την σκότωσε

12:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Να κηρυχθούν ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι ζητά ο εισαγγελέας σε νέα υπόθεση επιδοτήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Δραματικές εξελίξεις - Στο ψυχιατρείο από το σοκ ο σύζυγος της 46χρονης που δολοφόνησε τη μητέρα του

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος ΕΠΟΠ - Απασφάλισε κατά λάθος αμυντική χειροβομβίδα

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά: Επτά προσαγωγές από το συνεργείο του ΗΣΑΠ για το θάνατο του τεχνίτη

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Μαμά είσαι καλά;» - Το SMS που έστειλε η δολοφόνος στην πεθερά της αφότου την σκότωσε

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και στο Τραμ - Ποιες ώρες δεν θα λειτουργήσουν

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Καλιφόρνια: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και την ξέθαψε για να βιάσει τη σορό

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

12:27ΕΘΝΙΚΑ

Ρόδος: Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για την τραγωδία με τον νεκρό στρατιώτη από έκρηξη χειροβομβίδας

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 50χρονος σε εργατικό δυστύχημα στον ΗΣΑΠ Πειραιά - Στάση εργασίας ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για όσους δεν έχουν αυτό το έγγραφο στο αυτοκίνητό τους

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Ρίτσαρντ Μπράνσον: Η εξομολόγηση που έκανε στη σύζυγό του πριν πεθάνει - «Σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ουρανοξύστης του Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 4 νεκροί, δεκάδες οι εγκλωβισμένοι - Σκηνές τρόμου και πανικού - Live εικόνα

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

10:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τη Ferrari: «Δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική οργάνωση η Μουσουλμανική Αδελφότητα: Η δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι του Ερντογάν και του Κατάρ- Η εμπλοκή του κινήματος MAGA

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ