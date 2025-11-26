ΟΠΕΚΕΠΕ: Ούτε ένα ευρώ δεν έχει γυρίσει στα ταμεία του παρά τις δεσμεύσεις περιουσιών

Η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει την παύση της ποινικής δίωξης των παραβατών που επιστρέφουν τα χρήματα που παρανόμως εισέπραξαν 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ούτε ένα ευρώ δεν έχει γυρίσει στα ταμεία του παρά τις δεσμεύσεις περιουσιών
Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), στην Αθήνα, στις 9 Ιουλίου, 2025
SOOC
Η προσδοκία ήταν πως οι έλεγχοι της αστυνομίας στους 650.000 καταχωρισμένους στους καταλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΦΜ θα έπειθε ορισμένους να επιστρέψουν τα χρήματα των επιδοτήσεων που είχαν λάβει με ψευδείς δηλώσεις. Πέντε μήνες μετά ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Κι αυτό παρά τις επίμονες προσπάθειες των στελεχών της Οικονομικής Αστυνομίας, Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Η Καθημερινή» από τα τέλη του καλοκαιριού, όταν υπεγράφησαν οι πρώτες διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, μέχρι σήμερα, στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει επιστραφεί ούτε ένα ευρώ.

Η ίδια πηγή περιέγραψε ακόμα ότι είναι μάλλον περιορισμένη η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των παραβατών που είδαν τα περιουσιακά στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους να «παγώνουν». Μετρούνται στα δάχτυλα εκείνοι που ήρθαν σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αρχές Ιουλίου, υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις, ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και αρμόδιες τοποθετήσεις του αλλά και μέσω του Τύπου δήλωσαν αποφασισμένα να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο προκειμένου τα «κλεμμένα να επιστραφούν άμεσα πίσω».

Σε σύσκεψη στις 6 Ιουλίου είχε αποφασιστεί η ενεργοποίηση για τον σκοπό αυτό της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΑΑΔΕ. Δύο εικοσιτετράωρα αργότερα ο εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης, που εποπτεύει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στην οποία υπάγεται η Οικονομική Αστυνομία, διέταξε την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εντολή ήταν η Οικονομική Αστυνομία να ξεκινήσει άμεσα ελέγχους σε 650.000 ΑΦΜ που ετησίως καταθέτουν αίτηση για επιδότηση. Σε όσες περιπτώσεις τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ξεπερνούσαν τις 20.000 ευρώ, ο εισαγγελέας θα υπέγραφε διατάξεις για την άμεση δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των παραβατών με βάση τις δυνατότητες που του δίνει ο νόμος που διέπει τη λειτουργία της ΔΑΟΕ (ή «ελληνικό FBI»). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η δημοσιοποίηση των υποθέσεων θα λειτουργούσε ως μια μορφή παραδειγματισμού, οδηγώντας τους παραβάτες στην απόφαση να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν παρατύπως εισπράξει.

Προ δύο εβδομάδων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου για την εγκληματικότητα στην Κρήτη, δήλωσε ότι από την έναρξη της διαδικασίας στις αρχές Ιουλίου και μέχρι πρότινος η Οικονομική Αστυνομία έχει εντοπίσει 7.004 υπόπτους ΑΦΜ, στους οποίους έχουν καταβληθεί υπό μορφήν αγροτικών επιδοτήσεων 33,6 εκατ. ευρώ. Είπε ακόμα ότι έχουν συνταχθεί από την ΕΛ.ΑΣ. 1.670 δικογραφίες, οι οποίες έχουν υποβληθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με στοιχεία που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Καθημερινή», από την έναρξη της διαδικασίας έρευνας μέχρι σήμερα ο εποπτεύων την Οικονομική Αστυνομία εισαγγελέας έχει υπογράψει 250 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για ΑΦΜ που έχουν λάβει επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ. Από τα 250 φυσικά πρόσωπα που έχουν δει τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία τους να «παγώνουν», μόλις δέκα επικοινώνησαν με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

Από αυτούς, κανείς δεν έχει επιστρέψει χρήματα μέχρι σήμερα. Ένας από τους λόγους για αυτό είναι η ισχύουσα νομοθεσία, που δεν επιτρέπει την παύση της ποινικής δίωξης των παραβατών που επιστρέφουν τα χρήματα που παρανόμως εισέπραξαν. Ενδεχόμενο που είχαν αφήσει ανοιχτό αρμόδιοι αξιωματούχοι κατά την έναρξη της διαδικασίας ελέγχων.

Πηγή: Εφημερίδα «Η Καθημερινή»

