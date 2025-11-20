ΟΠΕΚΕΠΕ – Στρατάκης στην Εξεταστική:«Πάτε να μου τινάξετε το σπίτι στον αέρα – Δεν αντέχω άλλο»

Ο Ανδρέας Στρατάκης εξετάζεται αυτήν την ώρα ως μάρτυρας από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο επονομαζόμενος «Χασάπης» δίνει το «παρών» στη συνεδρίαση σε αντίθεση με τον «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος δεν εμφανίστηκε επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, προκαλώντας οξύτατες αντιδράσεις και τελικά μία, κατά πλειοψηφία, απόφαση της Επιτροπής για διαβίβαση στον εισαγγελέα του υπομνήματος Ξυλούρη προκειμένου να διερευνηθεί η απείθεια και όλα τα αδικήματα που έχουν τυχόν τελεστεί ως προς την άρνηση της μαρτυρίας.

Δείτε LIVE:

Σε ερώτημα του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, για τη θητεία του ως άμισθος σύμβουλος του Μάκη Βορίδη, επί υπουργίας του, ο Στρατάκης απάντησε ότι δε γνώριζε τον Βορίδη από πριν, αλλά τον γνώρισε ως υπουργό.

Παράλληλα, εξήγησε ότι από το 2022 έχει αποχωρήσει από το υπουργείο και έκτοτε δεν έχει ασχοληθεί με τα ζητήματά του, ενώ δήλωσε ότι ο είναι φίλος και συνεργάτης με τον «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη.

Για τις επιδοτήσεις που λαμβάνει, είπε ότι καλλιεργεί 65 στρέμματα ελιάς και μαζί με τα ζώα του –επιδοτείται για 60 ζώα– λάμβανε το 2015 11.000 ευρώ και από το 2015 με την καρατόμηση από τις δενδρώδεις καλλιέργειες πήρε πέρυσι βασική ενίσχυση 3.000 ευρώ.

Η σύζυγός του έλαβε 3.150 ευρώ για 65 – 75 ζώα, ο γιος του 850 ευρώ και οι μεγαλύτεροι κατ’ εκτίμηση 4.500 – 5.000 ευρώ. Ακόμη, υποστήριξε ότι έχει ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν είχε ποτέ πρόβλημα.

Ως φιλική κι επαγγελματική περιέγραψε τη σχέση που έχει με τον Γιώργο Ξυλούρη, ενώ για τη «ΓΑΙΑ Επιχειρείν» είπε ότι κατά την ίδρυσή της μετείχε και η ΕΑΣΗ στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 35% – όπως μετείχαν 3 ή 4 εκπρόσωποι των μετόχων των συνεταιρισμών. Από τον Νοέμβριο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευκρινίζοντας ότι τα μέλη της Διοίκησης δεν έχουν εκτελεστική αρμοδιότητα.

Για την κομματική του τοποθέτηση δήλωσε «πολιτικά άστεγος», παραδέχτηκε ότι ανήκε στο ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου και κατόπιν κατήλθε υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. «Ψηφίζαμε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς», τόνισε ο κ. Στρατάκης, ενώ εξήγησε ότι το 2019 κατέβηκε με τη ΝΔ επειδή «πίστεψα στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Η αναφορά του μάλιστα δεν πέρασε ασχολίαστη και από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, η οποία είπε ότι δεν αποτελεί «απώλεια για το ΠΑΣΟΚ» το γεγονός ότι ο ίδιος έχει αποχωρήσει.

Ο κ. Στρατάκης αρνήθηκε ότι μιλά «με κωδικούς» και ξέσπασε κατά της Μιλένας Αποστολάκη λέγοντας ότι «με κατηγορείτε και με έχετε καταδικάσει και κοντεύετε να μου κλείσετε το σπίτι». Παράλληλα, αρνήθηκε να απαντήσει για τα όσα έχει πει στις επισυνδέσεις ο Γιώργος Ξυλούρης.



Ξεκαθάρισε επίσης ότι το θέμα με το «γλυπτό» που δωρήθηκε σε υπουργό, δεν αφορά τον Γιώργο Ξυλούρη, αλλά διαφορετικά πρόσωπα που έχουν συνεπωνυμία μαζί του, αλλά καμία συγγενική σχέση.



Αναφορικά με την εμπλοκή του στην Κοινοπραξία Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) όπου είναι αντιπρόεδρος (με προέδρο τον Ξυλούρη), αρνήθηκε να απαντήσει για την εσωτερική διαφάνεια της εταιρείας, ο κ. Στρατάκης αρνήθηκε να απαντήσει σημειώνοντας ότι το θέμα δεν αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πάτε να μου τινάξετε το σπίτι στον αέρα»

Για οφειλές και δεσμευμένους λογαριασμούς του, υπογράμμισε –απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη– ότι «από το 2017 και μετά, δεν ζω κανονικά. Από το 2017 και μετά έχω δεσμευμένους λογαριασμούς όχι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά από τον ΕΦΚΑ», από τα χρέη λόγω του συνεταιρισμού.

Σε επίμονες ερωτήσεις για τον Γιώργο Ξυλούρη, ο κ. Στρατάκης ζήτησε να μην ερωτάται για τον Ξυλούρη αλλά για εκείνον, ρωτώντας για τι κατηγορείται ο ίδιος. «Πάτε να μου τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω άλλο, τις κατηγορίες κάθε μέρα, για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση», ξέσπασε εν συνεχεία ο Ανδρέας Στρατάκης.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, πήρε τον λόγο, ρωτώντας τον Ανδρέα Στρατάκη για τη φράση του «και 1.000 ζώα να έχω, για 60 επιδοτούμαι». Ο ίδιος είπε ότι σε αυτό τον αριθμό αντιστοιχούν τα ιστορικά του δικαιώματα και ότι δεν έχει αγοράσει δικαιώματα.

Για τους δεσμευμένους του λογαριασμούς, είπε ότι «από την ώρα που υπαχθήκαμε στο άρθρο 160, έχουν ανασταλεί οι ποινικές διώξεις αλλά οι λογαριασμοί μου παραμένουν δεσμευμένοι».

Ύστερα από ερώτηση του κ. Κόκκαλη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολούθησε δεύτερο ξέσπασμα με στόχο τον Μπάρκα του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για ρητορείες και ενοχοποίηση σε εκπομπές αθηναϊκών καναλιών.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΚΚΕ, Διαμάντως Μανωλάκου, για το πώς εκτιμά την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή, είπε πως κι εκείνος το πληροφορήθηκε σήμερα και πως όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, βρήκε το τηλέφωνό του κλειστό.

«20.000 – 21.000 ευρώ είναι τα εισοδήματά μας», είπε ο κ. Στρατάκης, ενώ προσέθεσε ότι η σύζυγός του εργάζεται ως ξενοδοχοϋπάλληλος για να βελτιώσουν το εισόδημά τους κι αυτός ασχολείται με όλα τα άλλα.

«Με τον κ. Βορίδη δεν μιλήσαμε ποτέ για θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιδοτήσεων. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα και δεν του είπα ποτέ τίποτα», είπε επίσης ο κ. Στρατάκης.



Σε μία ακόμη έκρηξή του, είπε στον βουλευτή της ΝΕΑΡ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. «Πείτε το! Δεν αντέχω άλλο να βλέπω την αδικία στο σπίτι και στο όνομά μου! Πείτε το, ο Στρατάκης δεν είναι εγκληματίας! Θα με πεθάνετε! Είμαστε αισθηματίες άνθρωποι!».



Αναφορικά με την υποψηφιότητά του με τη ΝΔ το 2019, δεν δέχτηκε ότι υπήρξε προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον οποίο είπε ότι έχει συναντηθεί μόνο δύο φορές. Το γεγονός ότι δεν κατέβηκε στις εκλογές του 2023 με τη ΝΔ, είπε ότι ήταν προσωπική του επιλογή.

Για την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, ισχυρίστηκε ότι «το 2019, η Κρήτη ενεργοποίησε 112.741 αιτήσεις (επί ΣΥΡΙΖΑ). Το 2020 πρόσθεσε, επί Νέας Δημοκρατίας και επί θητείας Στρατάκη ως συμβούλου Βορίδη, είχαμε 106.787 αιτήσεις», τονίζοντας ότι ο Ξυλούρης «δεν μου ζήτησε ποτέ να κάνω κάτι».

Για τη δήλωση ζώων από τη σύζυγό του το 2018, είπε ότι εκείνη τη χρονιά αγόρασαν από τον Ξυλούρη κάποια αμνοερίφια –η γυναίκα του– για να μπορεί να επιδοτείται από το εθνικό απόθεμα. «Η γυναίκα μου παίρνει κι αυτή μία επιδότηση που αντιστοιχεί σε αγορά 6 τόνων τροφής – αυτό είναι το κόστος της τροφής που αγοράζουμε, αυτή είναι η επιδότηση», δήλωσε ο Στρατάκης.

Διαβάστε επίσης