Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την άρνηση ΝΔ να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ»

Αμείωτη συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, μετά την απουσία του «Φραπέ» Γιώργου Ξυλούρη από την Εξεταστική Επιτροπή, καθώς και την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προτείνει τη βίαιη προσαγωγή του.

Η αντιπολίτευση αποχώρησε σύσσωμη (με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας) από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας τη στάση της ΝΔ και κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης.

ΠΑΣΟΚ: Ο ελιγμός Ξυλούρη έγινε σε στρατηγική συνεννόηση με την κυβέρνηση

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει μεταξύ άλλων: «Η άρνησή του να προσέλθει δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Οι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν ως ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές, και το καθήκον μαρτυρίας είναι δεσμευτικό. Η άρνησή του υποδηλώνει τον φόβο του για πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης. Η αλήθεια είναι απλή: ο κ. Ξυλούρης αποφεύγει τη Βουλή γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι».

«Η στάση του κ. Ξυλούρη υπηρετεί την ανάγκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην απαντήσει ο ίδιος ποια είναι η πραγματική του σχέση με τον Μάκη Βορίδη. Πώς εξηγείται η δωρεά του μπλε ταύρου όταν ο κ. Βορίδης είχε αποχωρήσει από το ΥΠΑΑΤ. Ποιος είναι ο “Μάκης” στους διαλόγους της δικογραφίας. Γιατί οι αναφορές του αντιφάσκουν με τους ισχυρισμούς του κ. Βορίδη ότι δεν ασχολείτο με επιδοτήσεις μετά την αποχώρησή του. Ποιος είναι ο “Γρηγόρης” που φέρεται να του έκλεινε ραντεβού. Γιατί ο Λ. Αυγενάκης τού υπαγόρευε να κάνει μηνύσεις. Ποιες είναι οι “πλάτες” στις οποίες αναφερόταν όταν δήλωνε ότι θα “ξηλώσει” την Ευρωπαία Εισαγγελέα Παπανδρέου ή ότι θα “κανονίσει” με το Μαξίμου να μην ελεγχθεί. Πώς είχε πρόσβαση στον κ. Αθανασά, Διευθυντή του Υπουργού Επικρατείας κ. Βορίδη, ο οποίος τον ενημερώνει ότι ο υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης Γενικός Γραμματέας κ. Παγινέτας, δεν προχωρά αν δε χρηματιστεί.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση ενεργοποίηση των νόμιμων διαδικασιών για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής, όπως προβλέπει ο Kώδικας Ποινικής Δικονομίας για μάρτυρες που αρνούνται να καταθέσουν?https://t.co/mlcUdC13Gw pic.twitter.com/G9OhTctP7z — ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής (@pasok) November 20, 2025

Η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας – που ισχυρίζονται ότι «μόνο η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια» –είναι προσχηματική. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει συνταγματική αρμοδιότητα να διερευνά, να ανακρίνει και να αποκαλύπτει την αλήθεια. Ο «ελιγμός» του κ. Ξυλούρη υπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της Κυβερνητικής πλειοψηφίας και προέκυψε κατόπιν «στρατηγικής» συνεννόησης με αυτή».

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Η πλειοψηφία βολεύεται πίσω από την άρνηση Ξυλούρη να καταθέσει

Από την πλευρά τους, με κοινή τους δήλωση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην Εξεταστική τονίζουν ότι ο «Φραπές» ήταν σε συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία.

Στη δήλωσή τους, αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάμε τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, όπως προβλέπει ο νόμος. Θεωρούμε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ΝΔ που ζητάει την «διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα» για να παίξει κι άλλες καθυστερήσεις. Ζητάμε τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για το κατά πόσο έχει δικαίωμα ο μάρτυρας να μην παραστεί στη συνεδρίαση.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής βολεύεται πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να καταθέσει. Δεν θέλει να ακουστούν σε απευθείας μετάδοση οι απαντήσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών του «γαλάζιου» κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενός ανθρώπου που γνωρίζει με λεπτομέρειες τη λειτουργία και τη δράση του «επιτελικού» παρακράτους που λυμαίνεται παράνομα τις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας».

