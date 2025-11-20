ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Κατέθεσε υπόμνημα στη Βουλή

«Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία, κάνοντας χρήση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου», αναφέρει ο λεγόμενος «Φραπές», Γιώργος Ξυλούρης, στο υπόμνημα που απέστειλε, λίγο πριν από την έναρξη των σημερινών εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν πάει να καταθέσει στην Εξεταστική – Κατέθεσε υπόμνημα στη Βουλή
Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα (20/11) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Ο Ξυλούρης υποστηρίζει ότι «έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία», λέγοντας ακόμη πως «η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ».

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ «ΦΡΑΠΕ»

Ολόκληρο το κείμενο του υπομνήματος του Γιώργου Ξυλούρη:

Έχω κληθεί με την υπ’ αριθμ. 75/11–11–2025 κλήση και σύμφωνα με τα αρ. 144 επ. του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και του άρ. 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με γνώμονα την ανάδειξη τυχών ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Τον τελευταίο καιρό, όμως, έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία.

Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα ΜΜΕ σχετικό πόρισμα της «Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες», στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση.

Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρ. 6 της ΕΣΔΑ και συνδέεται με το δικαίωμά του από το άρ. 223 παρ. 4 ΚΠΔ, να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ. 104 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ, ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου ΚΠΔ (ν. 4620/2019), την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Επίσης το άρ. 244 παρ. 3 ΚΠΔ ορίζει ότι «η προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο … απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Προς την ίδια κατεύθυνση έχει παγιωθεί από πολύ παλιά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. την πιλοτική απόφαση Funke κ. Γαλλίας της 25.02.1993, καθώς και Murray κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.02.1996, και ιδίως τις J.Β. κ. Ελβετίας της 03.05.2001, Becles κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.10.2002, Kansal κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 27.04.2004. βλ. ακόμη Allan κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 05.11.2002, Weh κ. Αυστρίας της 08.04.2004).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Υμών, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ' άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού, εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου.

Για τους λογούς αυτούς:

Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία, κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου.

Ηράκλειο, 19–11–2025

Με τιμή, Γεώργιος Ξυλούρης.

Η Νέα Δημοκρατία τον στέλνει απευθείας στον εισαγγελέα – «Η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες»

Αναφερόμενοι στην άρνηση του Ξυλούρη να καταθέσει, οι βουλευτές – μέλη της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή υπογραμμίζουν πως «η υπόθεση θα διαβιβαστεί άμεσα στον εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

Η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο, η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί», επισημαίνουν.

