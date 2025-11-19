Χάος στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Διεκόπη η συνεδρίαση, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει τον Λαζαρίδη

Χωρίς προηγούμενο ήταν η ένταση που υπήρξε στη σημερινή συνδερίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εξεταζόταν ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Τζεδάκης.

Ο κ. Τζεδάκης παραδέχτηκε πως λάμβανε επιδοτήσεις για βοσκοτόπια στη Νάουσα και τα Άγραφα αν και η κτηνοτροφική του δραστηριότητα περιορίζεται στον Μυλοπόταμο Κρήτης, υποστήριξε ωστόσο ότι τα εκτός Κρήτης αγροτεμάχια δηλώθηκαν δε δηλώθηκαν από τον ίδιο, αλλά αυτόματα από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Η στάση αυτή προκάλεσε την έκρηξη του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος εγκάλεσε τον μάρτυρα, ρωτώντας τον αν είναι μέλος της ΠΕ του ΠΑΣΟΚ. Η στάση του κ. Λαζαρίδη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία παρενέβη κάνοντας λόγο για τραμπουκισμό του μάρτυρα. Μάλιστα ο κ. Λαζαρίδης είχε ρωτήσει τον κ. Τζεδάκη αν είναι προσωπικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον μάρτυρα να απαντά πως έχουν πολιτική σχέση και ότι τον στηρίζει όπως και κάθε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Η μεγάλη ένταση προκλήθηκε όταν ο κ. Τζεδάκης είπε ότι το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ πηγάζει από τις υπουργικές αποφάσεις και την τεχνική λύση και όχι από τον αριθμό των αιγοπροβάτων, με αποτέλεσμα ο εισηγητής της ΝΔ να «εκραγεί» κατηγορώντας τον ότι «πήρατε καλά-καλά τα λεφτά από την τεχνική λύση και τώρα το πρόβλημα είναι η τεχνική λύση και οι υπουργικές αποφάσεις. Ήρθατε εδώ να κουνήσετε το δάχτυλο για τον τρόπο με τον οποίον πήρατε λεφτά».

Χαμός και κατά τη διάρκεια της διακοπής

Η διακοπή που έγινε για να καταλαγιάσουν τα πνεύματα δε φαίνεται να βοήθησε ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση, αφού κατά τη συνέχιση της διαδικασίας, ο εισηγητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ο Μακάριος Λαζαρίδης τον αποκάλεσε «εθνική εξαίρεση», ενώ παράλληλα, η Ευαγγελία Λιακούλη κατήγγειλε «μπούλινγκ εκτός μικροφώνου» προς τον μάρτυρα.

Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις, με τον ΠΑΣΟΚ να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό στην οποία ζητά την απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από την Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνει λόγο για λεκτική και σωματική επίθεση κατά του κ. Τζεδάκη.

«Ο πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας, Μακάριο Λαζαρίδη, από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει σε ακόμη εντονότερο τόνο αναφερόμενο στον Μακάριο Λαζαρίδη: «Νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης.

Ο κ. Λαζαρίδης περιφέρεται διατεινόμενος ότι είναι εκλεκτός φίλος του πρωθυπουργού και δρα πάντα σε πλήρη συνεννόηση μαζί του και υπό τις εντολές του. Συνεπώς αν ο πρωθυπουργός συνεχίσει να ανέχεται την φασιστική συμπεριφορά , επιβεβαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς Λαζαρίδη πως πίσω από αυτές τις πρακτικές είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

Το θέμα μάλιστα αναμένεται να έχει και συνέχεια καθώς η Ευαγγελία Λιακούλη ανακοίνωσε πως το ΠΑΣΟΚ πρόκειται να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Βουλής για όσα συνέβησαν.

